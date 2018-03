Hinterm ersten Adventstürchen: Bibel TV HD / Christlicher Familiensender startet am 1. Dezember sein Programm in hochauflösender Bildqualität

Hamburg (ots) - Bibel TV geht einen großen technischen Schritt nach vorn: Am Sonntag, 1. Dezember, startet Bibel TV HD. Der christliche Familiensender ist dann via Satellit europaweit zusätzlich in hochauflösender Bildqualität zu empfangen - als erster christlicher Fernsehsender im deutschsprachigen Raum!

Schon seit Längerem zeichnen Bibel TV und seine Programmzulieferer einen Großteil ihrer Sendungen in HD-Qualität auf. Auch die vielen neuen Spielfilme, für die sich Bibel TV die Rechte gesichert hat, können nun endlich in ihrer originalen HD-Bildqualität gezeigt werden. Und selbst die übrigen, noch in Standard-Qualität (SD) produzierten Sendungen, erstrahlen auf dem neuen Kanal Bibel TV HD in deutlich besserer Bildqualität.

Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender erläutert: "Im Frühjahr wird bereits ein Viertel unserer gesamten Sendungen in echter HD-Qualität vorliegen. Das ist gut, denn schon heute empfangen 50 Prozent der Satelliten-Zuschauer ihre Programme in der bestmöglichen Qualität. Und es ist davon auszugehen, dass zu Weihnachten viele neue HD-Fernsehgeräte auf den Gabentischen liegen werden."

Der Start von Bibel TV HD erfolgt wenige Tage bevor verschiedene öffentlich-rechtliche Programme ebenfalls mit einer HD-Version auf dem Astra-Satelliten starten. Das zeigt, dass Bibel TV beim hohen Entwicklungstempo im Fernsehen erfolgreich mithält. Das Datum ist auch deshalb gut gewählt, weil TV-Zuschauer somit gleich von mehreren Seiten dazu animiert werden, einen Suchlauf an ihrem TV-Gerät bzw. Receiver durchzuführen - von Bibel TV ebenso wie von den anderen Sendern.

Für die europaweite Satelliten-Verbreitung seines HD-Signals hat Bibel TV mit der Wiener Firma ORS (Österreiche Rundfunksender GmbH & Co KG), einer Tochter des ORF, einen führenden Sendetechnik-Dienstleister gewinnen können. Der Testbetrieb hat bereits begonnen.

Die Astra-Satelliten-Frequenz von Bibel TV HD lautet 19,2 Grad Ost, Frequenz 11244 MHz horizontal, Symbolrate 22.000, FEC 5/6. Parallel zum HD-Signal ist Bibel TV natürlich auch weiterhin in SD auf Astra zu empfangen, die SD-Frequenz lautet 19,2 Grad Ost, 12552 MHz vertikal, Symbolrate 22.000, FEC 5/6.

Logo Bibel TV HD zum Download: http://bit.ly/1aY3B6U

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

