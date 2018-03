Kaske: Förderung der Mehrsprachigkeit ist wichtig

Arbeiterkammer unterstützt Wiener Initiativen zur Sprachförderung - gefordert sind auch die Wirtschaft und der Bund

Wien (OTS/AK) - "In der Mehrsprachigkeit der Zuwanderinnen und Zuwanderer liegt ein Sprachschatz, den wir heben sollten", sagt AK Präsident Rudi Kaske. Deshalb sei es wichtig und richtig, dass jetzt die Stadt Wien eine Übersicht über alle ihre Sprachfördermaßnahmen bietet, mit einer Sprachen-App die gegenseitige Verständigung in den wichtigsten Zuwanderersprachen fördert und mit muttersprachlichen LesepatInnen Kinder auch im Erwerb ihrer Familiensprache unterstützt. Vor allem im Arbeitsleben sei Mehrsprachigkeit von Bedeutung, sagt Kaske: "Es ist klar, dass im Arbeitsleben in Österreich ausreichende Deutschkenntnissse wichtig sind. Gleichzeitig profitieren viele Unternehmen auch davon, dass viele Beschäftigte zwei oder mehr Sprachen können."

Die Mehrsprachigkeit der ArbeitnehmerInnen mit Zuwanderungshintergrund sei "ein enormes Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft", sagt Kaske. Damit es wirksam werden kann, setze die Stadt Wien die richtigen Initiativen, sowohl mit Unterstützung der Zuwandererinnen und Zuwanderer beim Deutschlernen als auch in der Anerkennung ihrer Muttersprachen.

Gefordert seien aber auch die Wirtschaft und der Bund. Unternehmen sollen MigrantInnensprachen, die beruflich eingesetzt werden, als Zusatzqualifikationen anerkennen und entsprechend honorieren. Um vorhandene Sprachkenntnisse zu verbessern, sollen etwa Sprachkurse in Deutsch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch und anderen Sprachen besser gefördert werden oder die wichtigsten MigrantInnensprachen in den Schulen verstärkt als zweite Fremdsprache unterrichtet werden.

Die Arbeiterkammer selbst leistet ihren Beitrag. Sie unterstützt AK Mitglieder sowohl bei Kursen in Deutsch als auch zur Perfektionierung der Muttersprache.

