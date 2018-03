Weihnachten: Papst feiert Christmette um 21.30 Uhr

Vatikan veröffentlicht Dezember- und Jännertermine

Vatikanstadt, 27.11.13 (KAP) Papst Franziskus folgt zu Weihnachten dem Usus seines Vorgängers Benedikt und feiert die "Mitternachtsmette" nicht zu Mitternacht, sondern bereits zwei Stunden vorher. Beginn des mehrstündigen Gottesdienstes im Petersdom am 24. Dezember ist 21.30 Uhr, wie der Vatikan am Mittwoch bekanntgab. Zahlreiche TV-Stationen werden live oder zeitversetzt übertragen. 2011 und 2012 hatte der ORF die zeitversetzte Variante gewählt.

Die vom Vatikan am Mittwoch bekanntgegebenen liturgischen Termine des Papstes beginnen am Samstag, 30. November. Am Vorabend des 1. Adventsonntags feiert Franziskus um 17.30 Uhr mit einem Vespergottesdienst im Petersdom gemeinsam mit Professoren und Studenten römischer Universitäten die Adventfeierlichkeiten.

Am 1. Adventsonntag kommt der Papst zu einem Pastoralbesuch in die römische Pfarre "San Cirillo Alessandrino". Der Beginn der Messe ist 18 Uhr.

