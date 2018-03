Pirker: Bei "Safe Harbour"-Datentransfer in USA muss nachgebessert werden

ÖVP-Sicherheitssprecher: Permanente Kontakte und Verhandlungen mit USA erfolgreicher als Aussetzen von Verträgen

Brüssel, 27. November 2013 (ÖVP-PD) Die "Safe Harbour"-Vereinbarung der EU mit den USA kritisiert der ÖVP-Sicherheitssprecher im EU-Parlament, Hubert Pirker: "Hier muss nachgebessert werden, weil die US-Unternehmen nicht ausnahmslos einhalten, was sie bezüglich Datensicherheit versprechen", so der Europaabgeordnete. Besonders bei Klagemöglichkeiten europäischer Bürger und Unternehmen in den USA und bei der Kontrolle der gegebenen Garantien seien Gesetzesänderungen in den USA notwendig. "Die Verhandlungserfolge von Justizkommissarin Reding sind ein wichtiger Schritt. Jetzt müssen die USA den Worten Taten folgen lassen", so Pirker heute in Brüssel. ****

Pirker begrüßt die heute vorgestellten Pläne der Europäischen Kommission, wie der Datenschutz beim transatlantischen Datenaustausch verbessert werden kann. "Es ist positiv, dass die

USA nun das Gespräch mit uns suchen. Nur bei Aufrechterhaltung des ständigen wechselseitigen Austausches erreichen wir, was wir beim Datenschutz wollen, nämlich eine Verbesserung der 'Safe Harbour'-Vereinbarung und ein EU-US-Datenschutzrahmenabkommen im Strafverfolgungsbereich", betont der ÖVP-Politiker. Die gestrige Debatte mit US-Senatoren im Europäischen Parlament ist eine direkte Konsequenz des Washington-Besuchs von Pirker und anderen EU-Parlamentariern im Oktober, bei dem die Einrichtung einer permanenten Kontaktgruppe vereinbart wurde.

"Die Fragen des Datenschutzes müssen getrennt vom geplanten transatlantischen Freihandelsabkommen behandeln werden. Nur weil

uns ein Apfel nicht schmeckt, müssen wir nicht alle Birnen wegwerfen", fordert der Europaabgeordnete. Neben einem Datenschutzrahmenabkommen im Strafverfolgungsbereich und der Verbesserung der "Safe Harbour"-Vereinbarung sei vor allem eine "starke und selbstbewusste europäische Datenschutzgesetzgebung" notwendig. "Bei der Arbeit an den neuen europäischen Datenschutzregeln hat das Europäische Parlament seine Hausaufgaben gemacht. Leider stehen die Regierungen der Mitgliedstaaten auf der Bremse", so Pirker.

