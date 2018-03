FP-Ebinger fordert endlich strukturelle Änderungen bei VBW

Stadt kann sich Vereinigte Bühnen Wien nicht mehr leisten

Wien (OTS/fpd) - Obwohl seitens der Stadt die Subventionen für die Vereinigten Bühnen Wien ständig exorbitant erhöht werden, wie sonst nirgends, können trotzdem weiterhin keine Gewinne eingefahren werden. "Es hat keinen Sinn jahrelang immer weiter Geld in etwas zu pumpen, ohne Aussicht auf Erfolg. Hier braucht es dringend strukturelle Änderungen, die von der Politik vorgegeben werden, bevor die Förderung in zwei Jahren auf 50 Millionen Euro steigt", fordert heute der Kultursprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Mag. Gerald Ebinger.

Auf der ganzen Welt finanzieren sich Musicals erfolgreich selbst. Dies sollten sich die Verantwortlichen der Vereinigten Bühnen Wien insbesondere bei der Auswahl der Stücke zu Herzen nehmen. Eine umfassende Reform ist demnach das Gebot der Stunde. Auch die Überlegung, in Wien eine Musicalhalle zu errichten, sollte in diesem Zusammenhang ins Auge gefasst werden. Das Ronacher könnte sich dann als Kleinkunstbühne etablieren, das Raimundtheater als Operettenbühne. Beide Theater würden sich so subventionsfrei selbst finanzieren, schließt Ebinger. (Schluss) hn

