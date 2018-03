Korun: Minderjährige Opfer von Kinderhandel brauchen Auffangnetz

Grüne kündigen Antrag für koordinierte Vorgehensweise zwecks Erkennung von Opfern an

Wien (OTS) - "Die Identifizierung der Opfer von Kinderhandel gelingt in Österreich leider nur sehr eingeschränkt. Das belegen auch die aktuellen Zahlen der ExpertInnen von ECPAT. Wenn es keine Strukturen gibt, die solche Kinder rasch erkennen können, können wir Kinderhandel und ihre Ausbeutung nicht stoppen - die verzweifelte Lage der Kinder, die zum Betteln oder Stehlen nach Österreich geschickt werden, aber bleibt", ortet Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, Handlungsbedarf bezüglich Erkennung und Schutz von Opfern von Kinderhandel.

"Ich habe dieses Jahr im Parlament auf die fehlende Identifizierung und Betreuungsstruktur für diese Kinder aufmerksam gemacht - die Vertagung meines diesbezüglichen Antrags durch die Regierungsparteien zeigt, dass auch im Parlament teilweise kein echtes Problembewusstsein besteht. In der Praxis krankt es am Fehlen einer koordinierten Vorgehensweise zwischen den Bundesländern, es fehlt eine Struktur, die eine effektive Identifizierung und auch Betreuung von Kinderhandelsopfern möglich macht. Deshalb hatten wir vorgeschlagen hier ein einheitliches Konzept mit verbindlichen Standards für Identifizierung und Betreuung zwischen Bund und Ländern auszuarbeiten. Damit wäre die Erkennung und Hilfe für diese Kinder nicht mehr dem einzelnen Glücksfall überlassen sondern würde systematisiert erfolgen, auch BeamtInnen würden sich leichter tun. Dass das Problem der Ausbeutung von Kindern, die Opfer von Menschenhandel sind, fortdauert, ist eine traurige Tatsache. Deshalb werde ich in dieser Gesetzgebungsperiode wieder einen Antrag dazu im Parlament einbringen und hoffe nun nach dieser ExpertInnenmeldung auf mehr Sensibilität und Problembewusstsein auch bei den Abgeordneten der anderen Fraktionen im Nationalrat", sagt Korun.

