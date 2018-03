FPÖ-Vilimsky begrüßt Londons Vorstoß gegen EU-Migranten

Mitgliedsländer dürfen EU-Bürger des Landes verweisen

Wien (OTS) - "Wenn am 1. Jänner die Übergangsfristen für den freien Arbeitsmarktzugang für Bulgaren und Rumänen fallen, befürchtet mittlerweile auch Großbritannien einen Rekordansturm von Migranten", stellte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky fest. Der britische Premier David Cameron möchte Arbeitsbewilligungen für zugezogene Bürger aus Rumänien und Bulgarien erst frühestens ab einem Jahr Aufenthalt erteilen.

"Die österreichische Regierung täte gut daran, dem britischen Beispiel zu folgen, denn grundsätzlich hat jeder Mitgliedsstaat sogar das Recht, andere EU-Bürger des Landes zu verweisen, wenn diese eine unzumutbare Last für das Sozialsystem des Gastlandes darstellen", fordert Vilimsky die Bundesregierung zum Handeln auf. Soweit sei es in Österreich jedenfalls schon, wie auch die jüngste Kritik der Zeitarbeitsbranche belege. Osteuropäische Firmen agieren hier mit extremem Lohndumping und bringen heimische Firmen in Bedrängnis, was sich unmittelbar negativ auf das Sozialsystem auswirke.

"Das Wegschauen der rot-schwarzen Ministerriege wird das Problem nicht lösen. Die Bundesregierung muss sofort ein Maßnahmenpaket auf den Weg schicken, welches die Erteilung einer Arbeitserlaubnis für diese EU-Migranten so lange als möglich hinauszögert. Schlussendlich wäre aber ein sofortiger Einwanderungsstopp in den österreichischen Arbeitsmarkt der beste Schutz des heimischen Sozialsystems vor der EU-Arbeitsmarktmigration", so FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky abschließend.

