Stronach/Steinbichler: Ich suche die Butterberge und Milchseen!

Überreglementierung aus Brüssel darf nicht dazu führen, dass Österreicher keine Weihnachtskekse backen können

Linz/Wien (OTS) - "Es ist kaum zu fassen: Während bei offiziellen Bauernversammlungen vor Butterbergen, Milchseen, Überschüssen und schwierigen Marktsituationen berichtet wird, jammern Supermärkte, dass es einen Engpass bei Butter gibt", kritisiert Team Stronach Agrarsprecher Leo Steinbichler. Er fordert angesichts des knappen Angebots am heimischen Milchmarkt "das sofortige Aussetzen der völlig ungerechtfertigten Überschussabgabe für die österreichischen Milchbauern in der Höhe von 34 Millionen Euro alleine im Jahre 2012, da diese Menge - wie man sieht - zur Versorgung des österreichischen Marktes dringend benötigt wird!"

Aktuell hatte eine Supermarktkette in Oberösterreich mit Plakaten vor "akutem Buttermangel und möglicher fehlender Nachfragedeckung" gewarnt. Dies decke sich mit der Tatsache, dass EU-weit das Milchkontingent um 6,5 Prozent unterliefert werde. "Es kann und darf nicht sein, dass wegen der Überreglementierung aus Brüssel die österreichischen Familien zu wenig Butter bekommen können, um Weihnachtskekse backen", mahnt Steinbichler. Nur durch eine nationale Quote könne eine marktgerechte Quotensteuerung zusammen mit den heimischen Milchbauern erreicht werden.

Der Team Stronach Agrarsprecher erinnert auch, "dass die Milchwirtschaft am Bauernhof nach wie vor eine der arbeitsintensivsten Produktionssparten in der Landwirtschaft ist -mit zwei Mal täglich melken, 365 Tage im Jahr - aber bei den aktuellen Preisen am Bauernhof immer noch kein entsprechendes Einkommen bringt. Das ist auch der Grund, warum viele bäuerliche Familien schließlich aus der Milchproduktion aussteigen und verstärkt ausländische Produkte - oft auch unter Beimengung von Substituten wie Palmöl oder Kokosfett - bei uns in den Kühlregalen landen."

