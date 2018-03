Walter Rosenkranz: FPÖ begrüßt Entscheidung für Anna Badora als neue Volkstheater-Direktorin

Erfahrung und Kompetenz statt ideologischer Manipulation

Wien (OTS) - FPÖ-Kultur- und Bildungssprecher NAbg. Walter Rosenkranz begrüßt die Entscheidung des BMUKK für Anna Badora als nächste Direktorin des Volkstheaters. "Anna Badora war auch schon einmal als Ausschussexpertin bei der Debatte 'Kunst macht Schule' im Parlament und hat auch anlässlich dieser Gelegenheit ihre Expertise und Kompetenz gezeigt", so der Obmann des parlamentarischen Unterrichtsausschusses Rosenkranz weiter.

Rosenkranz erwartet sich, dass Badora nun ihr Können auch in Wien dazu einsetzen werde, vor allem Schüler für das Theater zu begeistern. "Nach dem Politkommissar Michael Schottenberg ist außerdem zu hoffen, dass mit dem Einzug Anna Badoras als neuer Direktorin des Volkstheaters der rote Stern am Dach nur mehr eine Kombination aus fünf 'V' bedeuten wird und nicht mehr für ein kommunistisches Symbol steht", so Rosenkranz.

