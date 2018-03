Konzernfinanzierung - Experten diskutierten über wichtige Faktoren und zukünftige Trends

Wien (OTS) - WOLF THEISS lud gemeinsam mit Deloitte am vergangenen Donnerstag zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Konzernfinanzierung - Neue Herausforderungen und Möglichkeiten" in das Wiener Ritz Carlton Hotel. Knapp 200 Teilnehmer folgten der Einladung und beteiligten sich rege an der Diskussion mit dem hochkarätig besetzten Podium.

In den vergangenen Jahren hatten sich Unternehmen für die Finanzierung ihrer Aktivitäten und die Optimierung ihre Kapitalstruktur zunehmend neuen Herausforderungen zu stellen. Unter der Moderation von Alexandra Nagle, Managing Director, Corporate Finance Advisory Austria & CEE und Head of Capital Structure Advisory CEE, UniCredit Bank Austria, fand sich am Donnerstagabend eine Runde von Experten und Vertretern namhafter Unternehmen und Banken ein, um ihre konkreten Erfahrungen bei der Anpassung an neue Rahmenbedingungen für Finanzierungen im Zuge einer Diskussion auszutauschen.

Am Podium vertreten waren Mag. DI Robert Ottel, Vorstandsmitglied und CFO der voestalpine AG, Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, Vorstandsmitglied und CFO der RHI AG, Mag. Michael Haas, Managing Director Deutsche Bank AG, Corporate & Investment Bank, Head of Global Markets Austria und Christoph Haenschel, Executive Director, Goldman Sachs International, Investment Banking Division.

Im Zuge der Diskussion gingen die Teilnehmer auf jene Faktoren ein, die in den letzten Jahren die Finanzierung von Unternehmen beeinflusst haben. Dabei stand das Spannungsfeld zwischen traditionellen Finanzierungen und der zunehmenden Bedeutung der Kapitalmärkte, insbesondere der Debt Capital Markets, im Vordergrund. Im Hinblick auf global agierende Unternehmen gingen die Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf jene Möglichkeiten der Finanzierung ein, die solchen Unternehmen in unterschiedlichen Märkten und unterschiedlichen Währungen zur Verfügung stehen. Auch ob dieser Finanzbedarf ausschließlich durch global agierende Banken oder eine Gruppe von regionalen "relationship banks" gedeckt oder koordiniert werden kann, wurde diskutiert. Schließlich beschäftigten sich die Teilnehmer der Diskussionsrunde mit Fragen zur optimalen Kapitalstruktur von Unternehmen sowie den Vor- und Nachteilen externer Ratings.

Auf die Frage, welche Herausforderungen er in den kommenden 3 bis 5 Jahren auf CFOs zukommen sehe, antwortete Voestalpine-CFO Robert Ottel: "Ich habe keine exakte Zukunftsprognose an der Hand. Wachstum ist für die voestalpine AG weiterhin das erklärte Ziel, die Finanzierungsstrategie sollte jedoch vorsichtig bleiben. Unternehmen können und sollen Wachstum auch selbst verdienen." Die Zukunft der Rolle der Banken beschreibt Christoph Haenschel von Goldman Sachs hingegen folgendermaßen: "Die Rolle der Banken wird sich verändern. Sie werden vermehrt eine Mittlerrolle als Underwriter für Unternehmen einnehmen, die eine optimale Finanzierung anstreben. Dies muss nicht immer bedeuten, dass eine Bank auch tatsächlich selbst Geldmittel zur Verfügung stellt."

Im Publikum gesehen wurden unter anderem: Reinhard Pinzer, Vorstandsmitglied, Siemens AG Österreich; Wilhelm Brünner, Vorstandsmitglied, ELLS Bank AG; Jean von Kageneck, Country Head Austria, BNP Paribas; Gerhard Dreyer, General Manager, Bank Austria Real Invest; Egbert Fleischer, Head of Risk Management, BAWAG PSK; Philipp Kreuch, Vice President, Corporate Finance Advisory AT & CEE, UniCredit Bank Austria AG; Helmut Lackner, Geschäftsführer, Österreichische Staatsdruckerei GmbH; Michael Komposch, Head of Finance, UBIMET; Thomas Reitböck, Head of Projects and Transactions, VERBUND International GmbH; Markus Richter, Leiter Konzernfinanzen, Spar Österreichische Warenhandels-AG; Michael Tawrowsky, Head of Group Large Corporates, Erste Group Bank AG; Claus Tiefenbacher, Head of Legal Services, EPAMEDIA - Europäische Plakat- und Außenmedien GmbH; Hiltrud Zehrl, Sector Counsel Industrial, Procurement and IT, Semperit Holding AG; Stefan Welzig, Vorstand für Produktion / Technik und Finanzen, Sanochemia Pharmazeutika AG; Fritz Waldegger, Head of Corporate Treasury, Palfinger AG; Wolfgang Riedler, Geschäftsführer, Wiener Zeitung GmbH; Klaus Kathmann, CFO Concession Division, STRABAG AG.

