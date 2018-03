NEOS positioniert sich für die EU-Wahl: "Wir lieben Europa!"

Mitmachen gewünscht! Die NEOS Bürger_innen-Forum "Europa" starten am 3.12. in Wien.

Wien (OTS) - Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch stellten NEOS Parteichef Matthias Strolz und Angelika Mlinar, NEOS Abgeordnete und Vorsitzende des Liberalen Forums, die gemeinsamen Pläne der Wahlplattform NEOS-LIF für den EU-Wahlkampf vor.

"Wir sind Europa. Wir lieben Europa. Wir sind große Fans einer gemeinsamen Union", bekräftigt Strolz die pro-europäische Haltung der jungen Partei und geht gleichzeitig auch auf aktuelle Probleme der Staatengemeinschaft ein. "Europa ist natürlich auch eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn eine Hütte brennt, dann fackelt die Nachbarhütte mit ab. Wir sind einander ausgeliefert, aber wir können uns bewusst für eine Chancengemeinschaft entscheiden. Wir müssen gestalten, nicht die Krise verwalten. Derzeit schafft es Europa nicht ausreichend, eine entschlossene Gestaltungsrolle einzunehmen. Wir wollen und müssen Europa zukunftsfit machen. Wir wollen und müssen die Union neu erfinden. Ein Europa der Bürgerinnen und Bürger, ein gemeinsames Europa der Regionen."

NEOS fordert einen Europäischen Konvent für die Neuerfindung eines gemeinsamen Europas, der Kommissionspräsident soll durch Direktwahl bestimmt, das Europäische Parlament gestärkt werden.

"Wir haben Europa im Herzen. Wir leben Europa jeden Tag. Europa ist unsere Identität. Europa ist unsere Chance. Wir sind eine Chancengemeinschaft. Europa ist unsere Zukunft", so Strolz.

Europa ist nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die Zukunft der nächsten Generationen, bekräftigt Mlinar: "Wir wollen uns stark für die jungen Menschen in Europa einsetzen. Auch hier haben unsere Regierungsverantwortlichen nicht ihre Hausaufgaben gemacht, Österreich selbstbewusst und zukunftsorientiert in der EU zu positionieren. Wir müssen die Jugendarbeitslosigkeit europaweit bekämpfen, denn Europa muss zu einer Chance für junge Menschen werden."

NEOS fordert, dass Europa-Unterricht endlich auch in den Schulen ankommt. Das Wissen über die EU müsse durch angemessene Berücksichtigung in den Lehrplänen verbessert werden. Mlinar möchte sich auch für eine europaweite Bildungsoffensive einsetzen: "Europa muss auch ein Bildungsprojekt werden. Vielfalt und Bildung ist unser Rohstoff."

Auch einer politischen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sieht Mlinar positiv entgegen: "Unsere Wahlplattform hat mit der ALDE, der Alliance of Liberals and Democrats, einen starken Partner im EU Parlament", so Mlinar.

Einladung zum Mitmachen

NEOS lädt alle ein, sich einzubringen. Diejenigen, die an inhaltlicher Mitarbeit interessiert sind, können bei einem NEOS Bürger_innen Forum "Europa" mitmachen. In jedem Bundesland wird es bis Ende Jänner entsprechende Veranstaltungen geben. Der Auftakt findet am Dienstag, den 3.12.2013, von 17:30 bis 22:00 Uhr in Wien statt. (Europahaus, Linzerstr. 429, 1140 Wien) statt. An acht Thementischen werden die NEOS Schwerpunktthemen und Positionierungen für das Wahlprogramm diskutiert und erarbeitet.

Alle wahlberechtigten Bürger_innen können sich auch als NEOS Kandidatinnen und Kandidaten dem Vorwahlprozess stellen, um bei den EU-Wahlen anzutreten.

Beim Kandidat_innen Hearing am 7.12. in Salzburg werden sich die Kandidat_innen persönlich präsentieren und damit in den offenen Vorwahlprozess einsteigen. Von 7.1. bis 7.2. 2014 finden die öffentlichen Online-Vorwahlen statt, die ein Drittel der Gewichtung für das Endergebnis bei der Listenerstellung ausmachen. Danach wird es - mit ebenfalls einem Drittel Gewichtung - ein Vorstandsvotum von NEOS und LIF geben. Das letzte Wort haben die Mitglieder von NEOS und LIF am 15.2.2013 beim Nominierungskonvent. Aus der Addierung der drei Wahlgänge ergibt sich dann der endgültige Wahlvorschlag für die NEOS Kandidat_innenliste zur EU-Wahl.

NEOS Bürger_innen Forum "EUROPA"



Mitgestalten statt zuschauen!

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein mitzumachen.



Datum: 3.12.2013, 17:30 - 22:00 Uhr



Ort:

Europahaus

Linzerstraße 429, 1140 Wien



