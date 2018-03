Echt fett: SchülerInnen sammeln Lebensmittel

Tausende Kinder sammeln jetzt bei youngCaritas-Aktion "Kilo gegen Armut" Lebensmittel - Anmeldeschluss für Schulen 6.12. - "Eine Million Sterne" auf Mariahilfer Str. am 12.12.

Wien (OTS) - Rund eine Million Menschen, darunter rund 268.000 Kinder und Jugendliche, sind in Österreich armutsgefährdet. Um auf die Situation der betroffenen Menschen in Österreich aufmerksam zu machen, um direkt und unbürokratisch zu helfen, hat die youngCaritas die Aktion "Kilo gegen Armut" ins Leben gerufen.

Bereits zum fünften Mal engagieren sich Mädchen und Burschen und sammeln Lebensmittel. Im vergangenen Jahr haben sich knapp 15.000 SchülerInnen aus über 150 Schulen an der Aktion beteiligt und insgesamt 26 Tonnen Lebensmittel gesammelt. Anmeldungen für Schulklassen sind noch bis 6. Dezember unter http://wien.youngcaritas.at möglich.

"Für viele Menschen in Österreich sind ein gut gefüllter Kühlschrank und tägliche warme Mahlzeiten nicht selbstverständlich. Die Aktion "Kilo gegen Armut" hilft Menschen in Not und zeigt außerdem, dass Kinder und Jugendliche keine Generation von Egoisten sind, sondern sich für andere engagieren", betont Alice Uhl, Leiterin der youngCaritas.

Die gesammelten Nahrungsmittel kommen dem Caritas-Projekt Le+O, Lebensmittel und Orientierung, zugute und werden armutsbetroffenen Menschen weitergegeben. Parallel dazu beraten und informieren diplomierte SozialarbeiterInnen und suchen gemeinsam mit den Betroffenen Wege aus der Armut.

12.12. "Eine Million Sterne" auf der Mariahilferstraße

Mitten im Zentrum des Weihnachtskonsums findet am 12.12. von 17 bis 20 Uhr die youngCaritas Veranstaltung "Eine Million Sterne" auf der Wiener Mariahilferstraße statt. Als Zeichen gegen Armut stellt die youngCaritas einen überdimensionalen leeren Einkaufswagen beim Museumsplatz an der Ecke Museumsplatz/ Mariahilferstraße auf. Großflächenprojektionen von Media Apparat visualisieren das Thema Not. Mit der leuchtenden Botschaft wird verdeutlicht, dass Armut kein Schicksal sein muss, sondern dass jede und jeder von uns einen Beitrag für eine gerechtere Welt leisten kann. Als Abschluss der Aktion "Kilo gegen Armut" wird der Einkaufswagen mit Lebensmittelpaketen gefüllt. Alle WienerInnen werden geben, haltbare Nahrungsmittel zu spenden und bei der Aktion mitzumachen.

Über youngCaritas

Die youngCaritas ist die Andockstelle der Caritas für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die etwas bewegen möchten und wissen, dass soziales Engagement nicht nur wichtig ist, sondern auch Spaß macht.

