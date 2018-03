RFW-Bundesobmann und WKÖ-Vizepräsident Komm Rat Fritz Amann: Rauchverbot - Alarmstufe rot für Österreichs Gastronomie!

Rotschwarze Bevormundungspolitik ist unerträglich!

Wien (OTS) - Die Obmänner der Wählergruppen im Wirtschaftsparlament, WKÖ- Präsident Leitl (WB), Matznetter (SWV) und Plass (Grüne) unterstützen das generelle Rauchverbot im vollen Bewusstsein, dass ein Gastronomiesterben droht! Einzige Ausnahme ist der RfW-Österreich mit seinem Bundesobmann und WKÖ Vizepräsident Fritz Amann, der gestern in der Vorbesprechung zum morgigen Wirtschaftsparlament mit Enttäuschung feststellen musste, dass diese sogenannten Wirtschaftsvertreter bereits den Kniefall vor der EU gemacht haben, indem sie ein totales Rauchverbot mittragen.

Die österreichischen Gastronomiebetriebe haben auf den Vertrauensgrundsatz gesetzt und in den letzten Jahren ca. 100 Millionen Euro in den verordneten Lokalumbau investiert. Diese Investitionen werden nun auch von der Kammer mit Füssen getreten. Für den RfW ist das ein Skandal, denn schließlich muss eine Kammer, die Zwangsbeiträge von den Unternehmern einhebt, wenigstens die Interessen der Unternehmer gegen die Bevormundungspolitik unterstützen. Jetzt schaut es jedenfalls so aus, als wenn ein Sterbender noch sein eigenes Begräbnis bezahlen müsste, so Amann.

RfW-Bundesobmann Amann hat sich vehement gegen ein absolutes Rauchverbot ausgesprochen: "Wir wollen die Wahlfreiheit für die Wirte und zwar dafür, wo und ob in ihren Lokal geraucht werden darf!" Jedoch alle anderen Obmänner der Wählergruppen haben betont, dass sie hier nichts machen können und werden, weil die EU und auch die österreichische Bundesregierung, sowie manche Wirtschaftsbündler und rot/schwarze Landeshauptleute es so wollen, wie die EU es vorgibt. Bereits im Vorfeld zum Wirtschaftsparlament haben die sogenannten rot-schwarz-grünen Wirtschaftsvertreter ihre Zustimmung zum RfW-Antrag zur Wahlfreiheit der Wirte verweigert und damit bereits zum Begräbnis der österreichischen Gastwirte eingeladen! Nach den Trafikanten droht nun ein Wirtesterben und was kommt dann noch? (Ende)mb

