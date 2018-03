Kickl: Pressestunde bringt Beschwerderekord bei ORF-Hotline

Heißer Draht glüht rot zwischen Küniglberg und Löwelstraße

Wien (OTS) - "Die sonntägliche Pressestunde hat dem Vernehmen nach dem ORF einen neuen Rekord beschert. So haben sich hunderte Anrufer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die unverschämte Interviewführung von Patricia Pawlicki und Claus Pándi beschwert", sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl, der zudem darüber berichtete, dass zahlreiche Österreicher empört bei der FPÖ angerufen und sich darüber beklagt hätten, dass sie mit ihren Protestanrufen beim ORF nicht durchgekommen seien.

Doch es dürfte neben der ORF-Beschwerdehotline auch noch einen anderen heißen Draht geben, der knallrot glüht, vermutet Kickl eine direkte Leitung zwischen Küniglberg und Löwelstraße. Anders sei es nicht zu erklären, dass der ORF entgegen üblicher Gepflogenheiten ausgerechnet die bekennende FPÖ-Hasserin Patricia Pawlicki mit der Interviewführung der Pressestunde mit FPÖ-Chef HC Strache betraut habe, zeigte sich Kickl beeindruckt von der Rückgratlosigkeit der ORF-Informationsabteilung gegenüber der SPÖ-Parteizentrale.

Es mute daher schon mehr als lächerlich an, wenn ausgerechnet der ORF-Redakteursrat medial ausrücke und betone, dass es sich der ORF selbst aussuche, welche Journalisten Politiker interviewen würden und wer welche Sendung moderiere. Sei es doch ausgesprochen unüblich, dass just jene Moderatorin, die im Anschluss an die Pressestunde mit der Sendung "Hohes Haus" ihr angestammtes Format habe, auch noch die Pressestunde moderiere und sich in ihrer eigenen Sendung vertreten lasse. Hier habe die für Besetzungen verantwortliche ORF-Fernsehdirektorin Zechner eine Programmverrenkung houdinischen Ausmaßes hingelegt, zeigte sich Kickl von derartiger ideologischer Gelenkigkeit beeindruckt.

Nach vertraulichen Informationen aus dem ORF habe diese spezielle Besetzung aufgrund einer "Anordnung von oben" durchgeführt werden müssen, sieht Kickl den (freiwilligen?) Kotau von Zechner gegenüber der SPÖ-Parteizentrale als erwiesen an. "Mit dieser Pressestunde hat sich der ORF keinen Gefallen getan und einmal mehr seinen Ruf als Rotfunk alle Ehre gemacht", so Kickl, der weitreichende Konsequenzen ankündigte.

