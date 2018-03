Grüne Wien/Werner-Lobo begrüßt Wahl von Anna Badora als neue Direktorin des Volkstheaters

Wien (OTS) - Der Kultursprecher der Grünen Wien, Klaus Werner-Lobo, begrüßt die Auswahl von Anna Badora als neue Direktorin des Volkstheaters Wien. "Anna Badora ist sowohl als erfahrene Theaterleiterin als auch gefeierte Regisseurin eine hervorragende Wahl. Was das Volkstheater heute besonders braucht, ist die Erschließung neuer Publikumsschichten, zeitgemäße Themen und Darstellungsformen mit lokalem Bezug und Weltoffenheit, die Zusammenarbeit mit der freien Szene sowie das Aufgreifen sozialer Brennpunkte. Badora hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie das kann: In die Stadt hineinzugehen und die Stadt ins Theater zu holen -sowohl auf die Bühne als auch in den Zuschauerraum. Ich wünsche ihr das Beste für diese herausfordernde Aufgabe."

