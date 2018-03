Frisch, farbig, frech - Ein Klassiker auf neuen Wegen / WAS IST WAS jetzt in neuer Aufmachung

Seit über 50 Jahren ist WAS IST WAS eine feste Größe im Kinderbuchsegment. Jetzt präsentiert sich die renommierte Reihe für junge Leser ab 8 Jahren komplett neu. Griffige Texte und ein farbenfrohes Layout bedienen die veränderten Lese- und Sehgewohnheiten der Kinder.

Der Verlag startet mit 30 Bänden (Erscheinungstermin: Okt. - Dez. 2013), darunter 28 Titel aus dem bekannten Themenspektrum und zwei Neuerscheinungen: "WAS IST WAS Band 132 Mode" und "WAS IST WAS Band 133 Geheimnis Tiefsee".

Es wird bunt im Bücherregal:

Das frische Erscheinungsbild der neuen WAS IST WAS-Bücher fällt zuerst ins Auge. Das große, repräsentative Buchformat lässt die klare Covergestaltung und die faszinierende Bilderwelt im Innenteil gut zur Geltung kommen. Bunte Buchrücken, das farbige Leitsystem auf den Buchinnenseiten sowie die lebendige Seitengestaltung machen Lust auf das Thema.

Weltwissen für Kinder ab 8:

Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren sind besonders neugierig und wissensdurstig. Leichte Texteinstiege, erstaunliche und packende Bilder sowie spannende Geschichten lassen die Leser in das Buch eintauchen. Die Texte stammen von erfahrenen Wissenschaftsjournalisten vorwiegend aus dem Kindermedienbereich. Die Autoren sind ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet, unter ihnen bekannte Namen wie Karsten Schwanke, der den Band zum Thema Wetter verfasst hat.

Infografiken und 3D-Aufrisse sorgen für die spannende Visualisierung von Informationen. So können Kinder zum Beispiel den europäischen Weltraumbahnhof Kourou erkunden oder einen echten Raketenstart miterleben.

Wissen, aber witzig:

Die neuen WAS IST WAS-Bücher sind emotional packend und setzen auf Humor. Lustige Fakten, Cartoons, unglaubliche Rekorde und spaßige Interviews mit Dinos, Planeten oder Mumien lockern die Texte auf und helfen, Sachwissen humorvoll zu verankern.

Nachhaltig und verantwortungsbewusst:

Mit Fakten und gezielten Hinweisen führt WAS IST WAS Kinder schon früh spielerisch an eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Verhaltensweise heran. Das Bewusstsein für ökologische Fragen und unser kulturelles Erbe wird geweckt. Eine runde Sache, denn: Produkt und Inhalt sind "Made in Germany" und werden damit den Interessen des Handels und der Verbraucher gerecht.

Kristiane Semar (Projektleiterin der neuen WAS IST WAS-Bücher) : "Mit der Neuentwicklung unserer langbekannten und beliebten Sachbuchreihe möchten wir bei den Kindern erreichen, dass sie mit Freude und Spaß die Welt erfahren."

Weitere Informationen: www.tessloff.com Pressefotos: http://www.tessloff.com/presse/produkte.html (Kinder 1 - 12) Jeder Band: Ab 8 Jahren Mit vielen Fotos und Infografiken HC, 48 Seiten, 23 x 27,8 cm EUR [D] 9,95 / - [A] 10,30 / sFr 14,90

