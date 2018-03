Nemeth: Die Politik muss unternehmerischer werden!

Eisenstadt (OTS) - Die künftige Regierung, die aktuelle Budgetsituation und die Arbeitsbedingungen am Standort Österreich wurden beim Wirtschaftsparlament in Eisenstadt diskutiert.

"Bei den laufenden Regierungsverhandlungen hat man oft den Eindruck, dass es mehr um Personen und die Ressortaufteilung geht, als um Inhalte und die Lösung anstehender Probleme." Wirtschaftskammerpräsident Ing. Peter Nemeth übte beim Wirtschaftsparlament in Eisenstadt Kritik am derzeit herrschenden politischen Stillstand in Österreich. Er rät zu mehr unternehmerischem Denken, auch in der Politik: "Für Unternehmer zählt letztlich die Tat, nämlich die wichtigen Probleme anzugehen und zu erledigen. Und das wünsche ich mir auch von Politikern. Denn Themen gibt es genug, wie etwa ein zukunftssicheres Pensionssystem, ein effizientes Gesundheitsweisen, sichere Arbeitsplätze und ein verbessertes Bildungssystem."

Angesichts der aktuellen Budgetdiskussion warnt Nemeth davor, Budgetfahrpläne über längere Zeiträume zu erstellen. "Ein Land wie Österreich ist viel zu sehr vom Export - und damit von der internationalen Konjunkturentwicklung - abhängig, um wirklich seriöse Planungen aufstellen zu können. Hier darf man die Menschen nicht belügen, indem man Idealprognosen vorlegt, um sich so vor Einsparungen zu drücken", so Nemeth. Eine Forderung der Unternehmervertreter ist jedenfalls die Senkung der Arbeitszusatzkosten, damit der Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleibt. Nemeth: "Die hohen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge machen in Österreich bereits 48,4 % der gesamten Lohnkosten aus. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 35,2 %. Der Faktor Arbeit muss in Österreich spürbar entlastet werden." Erfreulich ist, dass die Arbeitsunfälle dank der Investitionen der Unternehmen zurückgegangen sind.

"Trotzdem zahlen die Arbeitnehmer hier einen seit den 1990er Jahren unverändert hohen Beitragssatz und müssen demnächst auch noch die psychologische Arbeitsplatzevaluierung durchführen", beklagt Nemeth. Ein weiterer Kritikpunkt: Jeder zweite Bildungseuro geht in die Verwaltung. "Hier müssen die Mittel effizienter für Ausbildung unser Kinder und Jugendlichen eingesetzt werden, so der Kammerpräsident.

Verkehr, Wettbewerbsgleichheit, Rechtssicherheit

Diskutiert wurden von den Delegierten zum Wirtschaftsparlament aber auch regionale Themen wie der Ausbau der burgenländischen Verkehrsinfrastruktur, die Wettbewerbsgleichheit mit Vereinsfesten, die Reparatur des Kanalabgabegesetzes oder mehr Rechtssicherheit für Unternehmer und Konsumenten bei grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung von Betrieben aus den EU Nachbarländern.

