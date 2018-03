Sima/Entenfellner: "Mama, ich will einen Hund" - ein Kinderbuch zum Lachen und Nachdenken

Buch für Kindergartenkinder informiert über die große Verantwortung für ein vierbeiniges Familienmitglied

Wien (OTS) - Kinder haben ein großes Herz für Tiere und wünschen sich gerade oft zu Weihnachten nichts sehnlicher als ein Haustier. Tierschutzstadträtin Ulli Sima und Tierexpertin Maggie Entenfellner -beide Mütter tierliebender Kinder - haben daher selbst die Feder in die Hand genommen. Sie haben die wichtigsten Dinge, die bei einem Tierkauf zu beachten sind, in ein buntes Kinderbuch verpackt. "Tiere sind definitiv kein Weihnachtsgeschenk, sondern eine Entscheidung fürs Leben. Ein Tier bedeutet enorm viel Freude, aber auch enorm viel Verantwortung", so Sima. Mit dem Büchlein will man daher gezielt informieren - sowohl die Kinder als auch die Eltern.

Das kunterbunte Kinderbuch handelt von einer Familie, die sich verantwortungsvoll mit dem Kauf eines Haustiers beschäftigt, schließlich den süßen "Candy" bei einer seriösen Züchterin findet und sich nun gewissenhaft auf die Aufnahme des neuen Familienmitglieds vorbereitet. "Wir wollten den Kindern auf spielerische Weise näherbringen, was es heißt, sich einen vierbeinigen Freund fürs Leben anzuschaffen", so Entenfellner. Einige Seiten im sonst bunten Buch warten darauf, von den jungen LeserInnen angemalt zu werden. Das Büchlein wird nun an die Wiener Kindergärten verteilt, stellvertretend für die Wiener Kinderfreunde hat deren Vorsitzender, BV Franz Prokop heute 3.000 Bücher übernommen. "Verantwortung zu übernehmen, wird im Kindergarten als eine wichtige Lebenskompetenz vermittelt, dieses Buch ist dabei eine wertvolle Unterstützung", freut sich Prokop.

"Pets are for life, not for Christmas!"

Ein Tierkauf muss das ganze Jahr über gut überlegt sein, Sima und Entenfellner wollen aber auch gerade jetzt auf die Problematik von lebendigen Weihnachtsgeschenken aufmerksam machen. Denn alle Jahre wieder werden tausende Tiere nach dem Weihnachtsfest in den Tierheimen abgegeben. Im schlimmsten Fall werden die Tiere sogar einfach ausgesetzt. "Es gibt auch Alternativen zum eigenen Hund, etwa eine Patenschaft für ein Tier aus dem Tierheim. Dies ist eine gute Möglichkeit, Kindern den Umgang mit Tieren zu ermöglichen", so Sima. Und wer sich kein Tier zu Hause halten kann, der kann mit einem Baustein für das TierQuarTier Wien aktiven Tierschutz unterstützen.

Aktuelle Kampagne der Stadt Wien gegen Welpenmafia

Einem Tier aus einem heimischen Tierheim ein neues zu Hause zu geben, ist ein Gewinn für alle. Auf keinen Fall sollten Tiere im Internet erworben werden, wie auch die aktuelle Kampagne der Stadt Wien gegen die Welpenmafia aufzeigt. Geschätzte bis zu 200.000 Hundewelpen werden jährlich aus Osteuropa in den deutschsprachigen Raum geschleust - die illegalen Welpenhändler verdienen mit unfassbarem Tierleid ein Vermögen." Viel zu früh werden die Welpen von ihrer Mutter getrennt, Krankheiten sind die Folge", so Entenfellner. Sieben von zehn dieser Welpen überleben das erste Jahr nicht. Zudem können mit dem illegalen Welpenhandel Krankheiten nach Österreich eingeschleppt werden, die längst ausgestorben sind, wie etwa Tollwut, und auch für die Menschen eine enorme Gefahr darstellen. "Daher sollte mach sich vor einem Tierkauf umfassend informieren, als Stadt Wien bieten wir hier breites Service - und mit dem Kinderbuch haben wir nun ein weiteres Informationsmittel, das hoffentlich vielen Kindern Freude macht", so Sima.

Breite Information für alle Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber

Das kleine, bunte Kinderbuch wird gratis an Wiener Kindergärten verteilt. Es wird künftig bei allen Veranstaltungen des Umweltschutzes- und Tierschutzressorts gegen eine Spende von 50 Cent erhältlich sein, online lesen kann man es auf www.eule-wien.at

Alle Infos zum neuen TierQuartier, zur Bausteinaktion zu Weihnachten finden sich auf www.tierquartier.at und alle Infos zum Kampf gegen die Welpenmafia auf www.natuerlich.wien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anita Voraberger

Mediensprecherin

Umweltstadträtin Maga Ulli Sima

Tel.: +43 1 4000 81353

Mobil: +43 664 1658655

E-Mail: anita.voraberger @ wien.gv.at

www.ullisima.at