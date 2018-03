Das Burgenland feiert die neuen Jungmeister

Eisenstadt (OTS) - Am 26. November 2013 fand die große burgenländische Meisterfeier in der Wirtschaftskammer Burgenland statt. Sage und schreibe 366 Meisterbriefe und Befähigungsurkunden -mehr als je zuvor - wurden überreicht. Ein neuer Rekord für das Burgenland!

366 Meister- und Befähigungsurkunden wurden am 26. November 2013 im Rahmen der großen burgenländischen Meisterfeier im Festsaal der Wirtschaftskammer Burgenland an die stolzen Jungmeister überreicht. Ein neuer Rekord für das Burgenland! Die Meisterprüfung, in manchen Branchen auch Befähigungsprüfung genannt, ist ein bedeutender Meilenstein in der Ausbildung. "Mit der höchsten beruflichen Qualifikation - der Meisterprüfung - ist man egal ob als Unternehmer oder als leitender Mitarbeiter für die Anforderungen der Arbeitswelt bestens gerüstet Der diesjährige Rekord bei den Jungmeisterinnen und Jungmeistern zeigt, dass diese Form der Ausbildung gefragter ist als je zuvor", freut sich Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth. "Die Meisterprüfung ist ein sichtbares Zeichen für die Qualität in Ausbildung und Arbeit. Unternehmen mit dem Qualitätssiegel "Meisterbetrieb" genießen höchstes Vertrauen in der Gesellschaft", so Nemeth. Im Rahmen der Meister- und Befähigungsprüfung wird auch die Ausbilderprüfung abgelegt. Sie ist damit die Basis für die Ausbildung des Berufsnachwuchses. Nur ein qualifizierter Ausbildungsbetrieb kann qualifizierte Lehrlinge hervorbringen.

366 Kandidaten - davon 285 männliche und 81 weibliche Kandidaten -aus 19 Berufszweigen haben 2013 die Meister- oder Befähigungsprüfung im Burgenland abgelegt. Die beliebtesten Branchen sind Gastgewerbe, KFZ Technik, Friseure und Personenbeförderer.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Burgenland

Dkfm. Harald Schermann

E-mail: harald.schermann @ wkbgld.at