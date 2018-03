EU Obermayr: Burka-Verbot würde Integration fördern

In Europa hat eindeutiges Bekenntnis zu Frauenrechten zu gelten!

Wien (OTS) - "Ein Burka-Verbot würde eine positive, integrationsfördernde Maßnahme für ganz Europa sein", meint der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr anlässlich der heutigen Verhandlung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) über das Tragen der Burka.

Obermayr weiter, "es gibt in Europa schon genug Parallelgesellschaften, die man nicht mit falsch verstandener Toleranz und multikulturellem Pseudoliberalismus in den Griff bekommen wird. Das Burka-Verbot Frankreichs war und ist ein richtiger und mutiger Schritt gegen Fundamentalismus und Frauenunterdrückung in Europa."

Die Freiheitlichen setzen sich auch auf europäischer Ebene für freie Frauen ein, während sich andere Parteien dem Kampffeminismus und Genderwahn verschreiben. Genau denselben fehle aber dann der Mut sich klar zum Thema Burka zu positionieren. "Ich kann nur hoffen, dass der EGMR klarstellt, dass die Vermummung von Frauen mit den europäischen Werten und allgemein mit der Würde des Menschen nicht vereinbar ist", so Obermayr abschließend.

