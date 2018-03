Androsch: Apollonia 2020 verbessert Zahngesundheit von Kindern

Zahnärztliche Untersuchung in den Mutter-Kind-Pass aufnehmen

St. Pölten (OTS/SPI) - Seit dem Jahr 2001 verfolgen das Land Niederösterreich, die NÖ Gebietskrankenkasse und die NÖ ZahnärztInnen durch das Gesundheitsprojekt "Apollonia 2020" das Ziel, den Kariesbefall von Kindern in Niederösterreich deutlich zu reduzieren. Gemeinsam mit der Obfrau des Arbeitskreises für zahnärztliche Vorsorgemedizin, Dr. Michaela Höbarth-Haydn, dem Präsidenten der Landeszahnärztekammer NÖ, DDr. Hannes Gruber, nahm heute, Mittwoch, NÖ Gesundheitslandesrat Ing. Maurice Androsch im Rahmen einer Pressekonferenz zu neuesten Zahlen, Daten und Fakten in Sachen Zahngesundheit von Kindern Stellung.

Apollonia 2020 möchte Kindern auf natürlichem Weg die Angst vor einem Zahnarztbesuch nehmen und die Wichtigkeit der richtigen Zahnpflege vermitteln. Besuche von ZahnärztInnen und speziell ausgebildeten Zahngesundheitserzieherinnen in Kindergärten und Schulen sorgen dafür, dass Kinder gemeinsam auf spielerische Weise lernen, wie Zähne am besten geputzt werden und was Zähne krank macht. "Die Zähne unserer Jüngsten werden durch die Aufklärungsarbeit in Kindergärten und Volksschulen immer gesünder. Derzeit sind bereits 53 Prozent der Sechsjährigen kariesfrei. Das sind um 15 Prozent mehr als vor zehn Jahren und die Kurve zeigt weiter nach oben", freut sich Androsch über die erfolgreiche Zwischenbilanz von Apollonia 2020.

Um aber das gesteckte Ziel der Aktion, 80 Prozent der Gebisse von sechsjährigen Kindern sollen bis in das Jahr 2020 kariesfrei sein, zu erreichen, bedarf es für Dr. Michaela Höbarth-Haydn ungeachtet der positiven Entwicklung noch einiger Anstrengungen: "Wir befinden uns auf einem guten Weg, wie die Zahlen über die deutliche Verbesserung der Zahngesundheit zeigen. Besonderes Augenmerk müssen wir aber in Zukunft auch auf die Zahn- und Mundpflege im Babyalter legen. Fast 20 Prozent der Kinder zu Beginn des Kindergartenbesuches haben bereits eine oder mehrere kariöse Läsionen", erklärt Höbarth-Haydn.

Auch der Präsident der Landeszahnärztekammer NÖ, DDr. Hannes Gruber, sprach sich für eine verbesserte Zahnpflege von Anfang an aus: "Um der laufenden Arbeit in der Kariesprophylaxe zusätzliche Unterstützung zu geben, sollte eine zahnärztliche Untersuchung schon in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen werden. So könnten bereits früheste Fehler in der Zahn- und Mundhygiene vermieden werden."

