Erfolgreicher Kollektivvertragsabschluss für 130.000 Angestellte

Zweijahresabschluss sichert Kaufkraft für Angestellte in Handwerk und Gewerbe, Dienstleistung sowie Information und Consulting

Wien (OTS/PWK834) - Die Gewerkschaft der Privatangestellten,

Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) und die Bundessparten Gewerbe und Handwerk sowie Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) haben sich am 25. November 2013 auf einen neuen Kollektivvertrag für 130.000 Angestellte geeinigt.

Stärkere Anhebung der unteren Gehaltsgruppen

Die kollektivvertraglichen Mindestgehälter und Lehrlingsentschädigungen werden mit Wirksamkeit vom 1.1.2014 um 2,45 % erhöht. In den Verwendungsgruppen I und II werden die Mindestgehälter in den ersten 4 Verwendungsgruppenjahren um 2,6 % erhöht. Für das Folgejahr 2015 wurde vereinbart, dass die Mindestgehälter und Lehrlingsentschädigungen mit Wirksamkeit vom 1.1.2015 um eine festgelegte durchschnittliche Inflationsrate des zurückliegenden Jahres plus 0,35 % erhöht werden (für die Verwendungsgruppen I und II in den ersten 4 Verwendungsgruppenjahren plus 0,5%).

"Mit dem Zweijahresabschluss schaffen wir Kontinuität in einer schwierigen Wirtschaftsphase und diese Kollektivvertragserhöhung sichert Kaufkraft einer großen Beschäftigungsgruppe. Durch die stärkere Anhebung der unteren Gehaltsgruppen profitieren Angestellte in diesem Einkommensbereich überproportional", so die Verhandlungsführer Norbert Schwab, GPA-djp, und Andreas Lahner, WKÖ. (KR)

