Hilfswerk Austria International: Nothilfe und Wiederaufbau auf den Philippinen

Mut machen, Hoffnung schenken und vorhandene Strukturen stärken

Wien (OTS) - Bis zu fünf Millionen Menschen auf den Philippinen haben nach dem verheerenden Taifun "Haiyan" alles verloren. Ihre Häuser und kleinen Läden sind zerstört. Eltern hausen mit ihren Kindern in notdürftig zusammengebauten Unterständen, immer in Sorge darüber, ob es genug zu essen gibt. HWA-Geschäftsführerin Dr. Heidi Burkhart nach ihrer Rückkehr aus der Krisenregion: "Die Menschen haben große Angst, wie ein Weiterleben überhaupt noch möglich ist. Da muss unsere Hilfe weiterhin ansetzen!"

Hilfswerk Austria International wird für die am schwersten Betroffenen auf den Inseln Cebu und Leyte weiterhin wirksame Nothilfe zu leisten

wir verteilen Grundnahrungsmittel (z.B. Reis, Nudeln, Konserven) und bereiten warme Mahlzeiten für Kinder zu

wir bringen Hygieneartikel

und stellen Material zur Reparatur von Dächern zur Verfügung

Wiederaufbau einer Grundschule: Doch auch die Vorbereitungen für eine längerfristig angelegte Unterstützung laufen auf Hochtouren. Hilfswerk Austria International baut in der Stadt Javier - auf der Insel Leyte - eine Grundschule für 1000 Kinder auf. In den fünf Gebäuden können die 6 bis 12-jährigen Mädchen und Buben dann wieder von 25 Lehrern regelmäßig unterrichtet werden.

Die Durchführung aller Hilfsmaßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und NGO.

Denn: Erfolgreich sind humanitäre Nothilfeprojekte dann, wenn vom ersten Moment an die Vor-Ort-Strukturen genützt und gestärkt werden -denn vor allem bei plötzlichen Katastrophen sieht es auf den ersten Blick oftmals so aus, als ob diese Strukturen nicht mehr existierten. Doch das Chaos kann täuschen, denn es gibt faktisch immer jemanden in der lokalen Zivilgesellschaft wie auch bei den lokalen Behörden, der oder die besser Bescheid weiß als Außenstehende.

Unsere Arbeit können wir nur durch die Mithilfe von Österreicherinnen und Österreichern, die Herz und Hände öffnen, durchführen. Denn erst Spenden machen diese Hilfe in existenzieller Not überhaupt möglich.

Spendenkonto

