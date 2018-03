Mehrsprachiger Redewettbewerb "SAG'S MULTI!" 2013/14 erfolgreich gestartet: 407 TeilnehmerInnen mit 39 verschiedenen Sprachen

Junge Menschen mit Migrationsgeschichte zeigen ihr sprachliches Können

Wien (OTS) - Gestern endeten die Vorausscheidungen für den

fünften vom Verein Wirtschaft für Integration (VWFI) initiierten mehrsprachigen Redewettbewerb "SAG'S MULTI!". Insgesamt 407 junge TeilnehmerInnen zwischen 12 und 20 Jahren aus 84 Schulen und acht Bundesländern stellen dabei in 39 Sprachen - von Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch über Norwegisch, Dänisch und Mazedonisch bis hin zu Pashto und Amharisch - ihre rhetorischen Fähigkeiten und ihr sprachliches Talent unter Beweis. Ab 10.Dezember starten die Regionalausscheidungen. Die Endausscheidungen starten am 18. Februar 2014, Preisverleihung ist am 6. März im Großen Saal des Wiener Rathauses.

Das Besondere an "SAG'S MULTI!": Nur SchülerInnen mit nicht-deutscher Mutter- bzw. Erstsprache dürfen an dem Wettbewerb teilnehmen und müssen in ihrer Rede zwischen Deutsch und ihrer Muttersprache wechseln. Das Leitthema des diesjährigen Wettbewerbs lautet "Word up: Wir reden mit!" (www.sagsmulti.at).

Kraft-Kinz und Rahimi: "Mehrsprachigkeit ist ein großer Gewinn für unser Land!"

"Mit ihren Reden, ihrer Sprachenvielfalt und ihren Gedanken beeindrucken uns die Jugendlichen bei 'SAG'S MULTI!' jedes Jahr aufs Neue! Wir Erwachsene können von den jungen TeilnehmerInnen vieles lernen: Wenn eine 12-jährige Kandidatin bei Ihrer Rede wie selbstverständlich zwischen Hocharabisch und perfektem Deutsch hin-und herwechselt und sagt 'Reden ist Silber, aber Handeln ist Gold', dann ist das ein Gedanke, der den ZuhörerInnen als Aufforderung im Kopf bleibt und uns als Initiatoren in unserem Tun bestärkt!", zeigen sich Georg Kraft-Kinz und Ali Rahimi, Obleute von Wirtschaft für Integration, überzeugt. "Denn mit 'SAG'S MULTI!' möchten wir zur verstärkten Förderung dieser jungen Menschen ermutigen und eines deutlich machen: Mehrsprachigkeit ist ein großer Gewinn für unser Land, für die Gesellschaft und die Wirtschaft!", so Kraft-Kinz und Rahimi.

Löger (UNIQA): "Junge Menschen mit Migrationsgeschichte fördern!"

"UNIQA unterstützt 'SAG'S MULTI!' auch im Schuljahr 2013/2014, weil wir vom überdurchschnittlich hohen Potenzial von Jugendlichen mit Migrationshintergrund überzeugt sind. Wir wollen helfen, dass junge Menschen, die aufgrund ihrer Migration multilingual aufwachsen, in unserer Gesellschaft gefördert werden und diese Thematik in der breiten Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen wird. Ich sehe das auch als einen notwendigen Beitrag zur Förderung eines selbstverständlichen, toleranten und interkulturellen Verständnisses vom Europa des 21. Jahrhunderts", so Hartwig Löger, Vorstandsvorsitzender von UNIQA Österreich, Hauptsponsor von "SAG'S MULTI!".

"'SAG'S MULTI!' stärkt Sprachbewusstsein und Selbstvertrauen!"

Zum Leitthema "Word up: Wir reden mit!" zeigten allein bei den Vorauswahlen über 250 Jugendliche aus Wien ihre sprachlichen Fähigkeiten und ihr rhetorisches Talent. "Ich habe mich beim Sprechen sehr wohl und selbstsicher gefühlt", erzählte die 18-jährige Merve Sahin, nachdem sie mit ihrer Rede über Politik, Freiheit und Menschenrechte auf Deutsch und Türkisch die Jury beeindruckt hatte. Dass die Teilnahme an "SAG'S MULTI!" nicht nur das Selbstvertrauen, sondern auch das Sprachbewusstsein der SchülerInnen stärkt, betonten auch viele der engagierten LehrerInnen, die die Jugendlichen begleiteten und unterstützten: "Die Schüler werden sich Ihrer Fähigkeiten bewusst und erkennen außerdem, dass ihre Muttersprache ein Asset ist", so Sabine Hetfleisch, Lehrerin an der HAK Sacre Coeur.

Neu: "SAG'S MULTI!"-Regionalausscheidung in Graz

Auch heuer nehmen wieder SchülerInnen aus ganz Österreich an "SAG'S MULTI!" teil. Nachdem 'SAG'S MULTI' im vergangenen Jahr in Salzburg zu Gast war, gibt es in diesem Schuljahr eine Regionalausscheidung in Graz. "Wir reagieren damit auf das österreichweite Interesse, das 'SAG'S MULTI!' von LehrerInnen, Eltern und vor allem von SchülerInnen entgegen gebracht wird. Mit der Regionalausscheidung außerhalb Wiens möchten wir jungen Menschen aus den Bundesländern die Teilnahme am mehrsprachigen Redewettbewerb erleichtern", so Kraft-Kinz und Rahimi.

Nachhaltige Förderung junger Talente: Praktika für GewinnerInnen und PatInnenprogramm "KONNEX"

Neu bei "SAG'S MULTI!" 2013/14 ist auch, dass die GewinnerInnen die Möglichkeit bekommen, bezahlte Praktika in einem der "SAG'S MULTI!"-Partnerunternehmen zu absolvieren. Im Sinne einer nachhaltigen Förderung können die jungen Talente so erste Erfahrungen in der Berufswelt sammeln. Darüber hinaus wurde im Sinne der Nachhaltigkeit bereits im Vorjahr das PatInnenprogramm "KONNEX" als Folgeprojekt von "SAG'S MULTI!" ins Leben gerufen. Dabei werden junge und talentierte TeilnehmerInnen und GewinnerInnen des Redewettbewerbs über einen längeren Zeitraum hinweg bei ihrer Berufs- und Ausbildungsorientierung unterstützt werden. PatInnen aus Wirtschaft, Kultur, Politik usw. begleiten dabei eine/n Jugendliche/n für ein Schuljahr www.sagsmulti.at/konnex).

Verein Wirtschaft für Integration und "SAG'S MULTI!"

Initiator und Träger des mehrsprachigen Redewettbewerbs "SAG'S MULTI!" ist der Verein Wirtschaft für Integration. UNIQA ist Hauptsponsor, der Stadtschulrat für Wien unterstützt das Projekt.

Die organisatorische Umsetzung erfolgt durch den Verein EDUCULT. Der Hauptpreis für die 15 GewinnerInnen von "SAG'S MULTI!" wird von der REWE International AG zur Verfügung gestellt: Eine Reise von ITS BILLA Reisen in eine europäische Stadt. Weitere Großsponsoren sind die LUKOIL International GmbH und die Wien Holding.

www.vwfi.at

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien ist Gründungs- und Hauptsponsor von Wirtschaft für Integration.

