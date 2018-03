Ottfried Fischer, Sarah Wassermair, Markus Müller und Regula Stämpfli zu Gast in "Stöckl."

Am 28. November um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im ORF-Nighttalk "Stöckl." treffen am Donnerstag, dem 28. November 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 spannende Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aufeinander. Barbara Stöckl begrüßt Ottfried Fischer, Sarah Wassermair, Markus Müller und Regula Stämpfli. Das Resultat: anregende Gespräche zwischen Schönheitswahn und Profitgier, Willenskraft und Verschwörungstheorien.

Ottfried Fischer - Der Schauspieler feierte kürzlich den 60er und trotzt den Widrigkeiten des Lebens

Zum runden Geburtstag blickt der Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer auf sein Leben zurück: seine Kindheit auf dem Bauernhof, sein Elternhaus und seine Entwicklung als Schauspieler und Kabarettist. Aktuell ist Ottfried Fischer mit seinem neuen Kabarettprogramm in Österreich und Deutschland unterwegs und zeigt nach seinem Parkinson-Outing, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Sind Selbstironie und Humor seine wichtigsten Kraftquellen - auch gegen Widrigkeiten des Lebens? Welche Hoffnungen setzt er in die medizinische Forschung?

Markus Müller - Der Pharmakologe über die Licht- und Schattenseiten der Pharmaindustrie

Anlässlich der "Menschen & Mächte"-Dokumentation "Die Tricks der Pharma-Industrie" von Kurt Langbein (27. November, 22.30 Uhr, ORF 2) ist in "Stöckl." Markus Müller, einer der führenden Pharmakologen des Landes, zu Gast. Er weiß, was es bedeutet, wenn Patienten ihre Hoffnung in die Erforschung neuer Medikamente setzen. Wie funktioniert Medikamentenforschung, welche Gefahren gibt es und bleibt der Patient letztendlich auf der Strecke?

Sarah Wassermair - Mit 25 Jahren liefert die Autorin bereits Drehbücher für mehrere Erfolgsserien

Die junge Oberösterreicherin Sarah Wassermair schrieb ihren ersten "Roman" bereits in der Volksschule. Zuletzt lieferte die Tochter zweier Ärzte gemeinsam mit ihrem Autorenkollegen Jacob Groll das Drehbuch zur ORF-Krimiserie "Janus", in der es um die Machenschaften eines mysteriösen Pharmakonzerns geht. Wo findet sie den Stoff für ihre fantastischen Geschichten?

Regula Stämpfli - Die Schweizer Historikerin und Politologin kämpft gegen den Schönheitswahn

Von ihren Studentinnen und Studenten wird Regula Stämpfli aufgrund ihres Kampfgeistes und ihrer Scharfzüngigkeit als "Lara Croft der Politologie" bezeichnet. Die Mutter von drei Söhnen spricht sich gegen die moderne Schönheitsdiktatur, Botox, Hormone und anderen Irrsinn aus. Wie kann man sich gegen den Perfektionswahn wappnen und ein erfülltes Leben abseits von 90-60-90 führen?

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

