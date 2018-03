FPÖ-LPO Ragger: Totale Fehlinvestition der Kärnten-Werbung

Juwel wird links liegen gelassen, gescheitertes Projekt Transformale wird hoch gefördert

Klagenfurt (OTS) - "Man braucht sich über das desaströse Ergebnis der Sommertourismus in Kärnten nicht wundern. Die Kärnten-Werbung steckt Fördermittel in das vollkommen gescheiterte Projekt Transformale. Doch Kärntner Natur-Juwele, wie die Nockberge, deren Faszination gestern in einer Fernsehsendung eindrucksvoll abgebildet wurde, werden mangelhaft beworben", kritisiert der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger.

Eine solche Fehlausrichtung der Kärnten-Werbung erkläre auch das "negative Kunststück", dass trotz eines Rekordsommers mit wochenlangem Sonnenschein weniger Gäste ins Land kamen, kritisiert Ragger. Es sei eine gefährliche Drohung für den Kärntner Tourismus, dass Landesrat Wolfang Waldner diesen Irrweg fortsetzen will. Hunderttausende Euro vom Land und der Kärnten-Werbung will er auch in Zukunft in das extreme Minderheitenprojekt "Transformale" pulvern, statt die Natur-Juwele Kärntens verstärkt zu bewerben.

"Das desaströse Tourismus-Ergebnis von 2013 ist ein Alarmsignal, doch Waldner ignoriert es. Nach dem Motto, was interessieren mich die Nöte der Tourismustreibenden, ich ziehe mein Prestigeprojekt "Transformale" durch. Der Chef der Kärnten Werbung, Christian Kresse, ist dabei ein kongenialer Partner", kritisiert Ragger.

