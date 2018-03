Traditionelle Chinesische Medizin trifft Schulmedizin

Akupunktur-SpezialistInnen aus aller Welt am größten internationalen Akupunktur-Kongress in Wien

Wien (OTS) - Eine der ältesten Therapieformen der traditionellen chinesischen Medizin ist die Akupunktur. Die über 5000 Jahre alte fernöstliche Heilmethode ist mittlerweile fixer Bestandteil der westlichen Medizin. Seit dem Jahr 1986 ist sie auch als wissenschaftliche Heilmethode anerkannt. Zahlreiche Krankheitsbilder wie chronische Schmerzen, Allergien, Hautkrankheiten, Migräne oder Beschwerden im Bereich des Bewegungsapparates finden hier eine Behandlung.

Im Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel befindet sich die größte Akupunkturambulanz Österreichs sowie europaweit das größte Akupunktur-Ausbildungszentrum für ÄrztInnen. Helmut Nissel, Leiter der Akupunktur-Ambulanz und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Akupunktur (ÖGA) holt Ende November bis Anfang Dezember die internationale Akupunkturprominenz nach Wien. Vom 29. November bis 1. Dezember findet in der Gesellschaft für Ärzte im Billrothaus der internationalen Akupunkturkongress ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques) statt. Nissel: "1955 kamen zum ersten Mal die Akupunktur-SpezialistInnen aus aller Welt nach Wien, 2013 bereits das sechste Mal. Wir freuen uns wieder auf einen regen Erfahrungsaustausch." (Schluss) cl

