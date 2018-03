Enquete des Kärntner Landtages zur EU-Förderkulisse war ein großer Erfolg

Die große Teilnehmerzahl an der Enquete zur EU-Förderkulisse und deren großes Interesse, die Chancen des gemeinsamen Europa wahrzunehmen, machte die Enquete zu einem großen Erfolg.

Klagenfurt (OTS) - "Die Förderkulisse der EU ab 2014 und deren Auswirkungen und Chancen für das Land Kärnten" lautete der Titel der gestrigen Enquete des Kärntner Landtages, die im Kärntner Landesarchiv stattfand.

Landtagspräsident LAbg. Reinhart Rohr konnte dazu neben hochkarätigen Experten und Fachleuten zu den verschiedenen Förderprogrammen der EU auch zahlreiche interessierte Zuhörerinnen sowie Landeshauptmann Peter Kaiser, LHStv.in Beate Prettner sowie die Landesräte Wolfgang Waldner, Rolf Holub und Gerhard Köfer, die Landtagspräsidenten Rudolf Schober und Josef Lobnig, die Klubobleute der Landtagsklubs bzw. Sprecher der Interessensgemeinschaften, Landesamtsdirektor Dieter Platzer und Stellvertreter Markus Matschek sowie zahlreiche Landtagsabgeordnete, Bürgermeister, Fachbeamte und Vertreter der Medien begrüßen.

Rohr wies in seinen Begrüßungsworten darauf hin, dass die EU mit 28 Mitgliedsstaaten und rund 500 Millionen Einwohnern zu einer der reichsten Wirtschaftsregionen der Welt zählt und über große Potentiale verfügt, wenn diese richtig und effizient genutzt werden. Kärnten habe sich seit dem Beitritt Österreichs zur EU im Jahr 1995 immer mit erfolgreichen Projekten daran beteiligt und sei zudem Nettoempfänger.

Neben den Grundlagen wie der Partnerschaftsvereinbarung Österreichs mit der Europäischen Union die von Markus Seidl (ÖROK -Österreichische Raumordnungskonferenz) vorgestellt wurden, wurde von den Vortragenden Gerhard Hoffer (ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für

die Entwicklung des ländlichen Raums), Christian Kropfitsch, Sandra Venus (KWF) und Hans Schönegger (KLH) (EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) sowie von Gunhild Kiesenhofer-Widhalm und Marlene Schoder-Kienbeck (BMWF) ( EU-Forschungsrahmenprogramm "HORIZON 2020") die einzelnen EU-Förderprogramme präsentiert. Martina Rattinger vom EU-Verbindungsbüro Land Kärnten referierte die EU Förderungen 2014 aus Brüsseler Sicht und Markus Bliem vom Institut für Höhere Studien (IHS) Kärnten über die EU-Finanzmittel als Instrument einer aktiven Standortpolitik. Günter Scheer sorgte souverän für die Moderation und inhaltliche Begleitung.

Die anschließende Diskussion zeichnete sich durch das große Interesse der Anwesenden, Sachlichkeit und die fachliche Kompetenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus.

Österreich sei für diese EU-Programme gut aufgestellt, was auch für die Entwicklung und die Chancen Kärntens von großer Bedeutung sei, fasste Landtagspräsident Rohr zusammen.

Das große Interesse an der Enquete wertete Rohr als klares Zeichen für eine neue Offenheit in Kärnten, die ganz deutlich die Bereitschaft signalisiert, aktiv am europäischen Integrationsprozess teilzunehmen und die großartigen Chancen, die das gemeinsame Europa bietet mit Tatkraft wahrzunehmen.

"Kärnten ist die einzige Region in der EU, wo drei Sprachgruppen zusammentreffen, die Großteils friedlich zusammen gelebt und gewirkt haben und durch die wechselseitige Bereicherung in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht schon immer profitiert haben. Das gemeinsame Europa begünstigt und unterstützt diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit und bietet Kärnten großartige Chancen, die zum Erfolg unseres Landes beitragen werden", so Rohr.

Wenn die endgültigen EU - Förderprogramme (Programmperiode 2014-2020)in ihren Details mit genauen Richtlinien feststehen - Rohr rechnet damit im 1. Quartal 2014 - wird er zu einer weiteren Enquete des Landtages einladen und darüber informieren, verspricht Landtagspräsident Rohr.

