ORF III am Donnerstag: "60 Minuten.Politik" zum Reizthema Bildungspolitik, "Inside Brüssel" über EU-Beziehungen zur Ukraine

Außerdem: Karl Löbl in "Kultur Heute", "Wilde Reise mit Erich Pröll" beim Canyoning, "Im Brennpunkt"-Reportage zum Welt-Aids-Tag

Wien (OTS) - Viel Politik, eine spannende Reportage zum Welt-Aids-Tag sowie eine neue Ausgabe von Erich Prölls Naturdokumentationen bietet der ORF-III-Hauptabend am Donnerstag, dem 27. November 2013: Nachdem Kritiker und Journalist Karl Löbl Studiogast in "Kultur Heute" (20.00 Uhr) war, begibt sich ORF III um 20.15 Uhr auf "Wilde Reise mit Erich Pröll" in die Traun- und Donauauen zum Canyoning-Abenteuer. In "Inside Brüssel" (21.05 Uhr) beleuchtet Roland Adrowitzer mit seinen Gästen die Entscheidung der Ukraine zwischen EU-Partnerschaftsabkommen und den Wirtschaftsbeziehungen zu Moskau. Im Rahmen des ORF-III-Programmschwerpunkts zum Internationalen Welt-Aids-Tag begleitet eine "Im Brennpunkt"-Reportage (21.55 Uhr) "Life Ball"-Gründer und -Organisator Gery Keszler nach Südafrika, wo das von ihm mitfinanzierte Projekt "Bobbi Bear" Aids-Aufklärungskampagnen betreibt und Hilfe für missbrauchte Kinder bietet. Anschließend konfrontiert ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs in "60 Minuten.Politik" (22.30 Uhr) die österreichischen Bildungssprecher/innen mit Fragen, die in den vergangenen Wochen wieder verstärkt die Gemüter der bildungsinteressierten Bürger/innen erhitzt haben.

Die Sendungen im Detail:

"Kultur Heute" mit "Balkonlöwe" Karl Löbl (20.00 Uhr)

Mit seinem Buch "Der Balkonlöwe" ist der gefeierte wie gefürchtete Musikkritiker und Kulturjournalist Karl Löbl zu Gast in "Kultur Heute". Moderatorin Ani Gülgün-Mayr vertraut der 83-Jährige an, wie er sich durch die Jahrzehnte seines Schaffens seine unbeirrbar ehrliche Haltung bewahren konnte und warum es ihm der Stehplatz im Theater ganz besonders angetan hat.

"Wilde Reise mit Erich Pröll: In tosenden Bächen und stillen Flüssen" (20.15 Uhr)

Die jüngste Ausgabe der "Wilden Reise mit Erich Pröll" mit dem Titel "In tosenden Bächen und stillen Flüssen" führt das Publikum in die Welt des Canyonings. Naturfilmer Erich Pröll begleitet Erlebnissuchende bei ihren Touren durch die schäumenden Fluten im ausgedehnten Dschungelgebiet der Traun- und der Donauauen. Gezeigt wird dabei sowohl die Faszination der tosenden Wasserfälle und die Kraft des Wassers, das sich seinen Weg durch Schluchten bahnt, als auch die Unterwasserwelt der Bäche und Flüsse.

"Inside Brüssel" über EU und Ukraine (21.05 Uhr)

In "Inside Brüssel" geht es diese Woche um die Beziehungen der EU zur Ukraine. Bei dem für Donnerstag und Freitag geplanten Gipfeltreffen im litauischen Vilnius hatte die EU eigentlich auf die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens gehofft. Vergangene Woche kam aus Kiew jedoch der überraschende Kurswechsel: Nein zum EU-Abkommen, ja zu Wirtschaftsbeziehungen mit Moskau. Außerdem: Zum ersten Mal Zeugnisse für die Haushaltspläne der Eurozonen-Länder und ein mögliches Ende im Atomstreit mit dem Iran. ORF-Korrespondentenchef Roland Adrowitzer diskutiert mit: Judith Merkies, niederländische Sozialdemokratin im EU-Parlament, Gabriele Steinhauser vom "Wall Street Journal", dem Russlandexperten Alain Délétroz und Michael Laczynski, EU-Korrespondent für "Die Presse".

"Im Brennpunkt: Aids und Kindesmissbrauch in Südafrika" (21.55 Uhr) -Doku mit "Life Ball"-Organisator Keszler bei Hilfsprojekt "Bobbi Bear"

"Im Brennpunkt" begleitet in der Reportage "Aids und Kindesmissbrauch in Südafrika" "Life Ball"-Gründer und -Organisator Gery Keszler nach Südafrika, wo das von ihm mitfinanzierte Projekt "Bobbi Bear" Aids-Aufklärungskampagnen betreibt und Hilfe für missbrauchte Kinder bietet. Alle drei Minuten wird in Südafrika ein Kind vergewaltigt. "Bobbi Bear" setzt sich für den Schutz sexuell missbrauchter Kinder ein, hilft deren Risiko einer HIV-Infektion schon bei der Rettung zu minimieren, sorgt für die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder und versucht die Täter vor Gericht zu bringen. Darüber hinaus klärt die Organisation über die Gefahr einer HIV-Infektion auf. 2012 wurde der Leiterin dieser NGO, Jackie Branfield, der "Life Ball Crystal of Hope" überreicht.

"60 Minuten.Politik" über die Zukunft der Bildung (22.30 Uhr)

Passend zu den Wogen, die dieser Tage die Debatte rund um das neue Lehrerdienstrecht ausgelöst hat, widmet sich die aktuelle Ausgabe von "60 Minuten.Politik" dem Thema "Bildung 2013 - wie wird die Schule wieder spitze?". Darüber diskutieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Rainer Nowak, Chefredakteur der Tageszeitung "Die Presse", mit den Bildungssprechern der im Parlament vertretenen Parteien. Die Gäste Elmar Mayer (Bildungssprecher SPÖ), Werner Amon (Abgeordneter ÖVP), Walter Rosenkranz (Bildungssprecher FPÖ), Harald Walser (Bildungssprecher Die Grünen), Robert Lugar (Bildungssprecher Team Stronach) und Nikolaus Scherak (Wissenschaftssprecher NEOS) setzen sich mit aktuellen Reizworten wie Lehrerdienstrecht, Gesamtschule, Zentralmatura, Uni-Zugang, Akademikerquote und PISA-Studie auseinander. Es geht u. a. darum, wie Bildung und Forschung in Österreich besser gefördert werden können, damit der österreichische Nachwuchs nicht den Anschluss verliert.

