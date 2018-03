Sprachenkonferenz 2013 - "Sprachen AIRleben"

Status quo und Ziele für die sprachliche Bildung in Österreich

Graz (OTS) - Mit der Sprachenkonferenz "Sprachen AIRleben 2013:

abheben - aufsteigen - ankommen" lädt das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF) von 4. bis 5. Dezember dazu ein, gemeinsam Bilanz zu ziehen: Expert/innen aus den Bereichen Bildung, Forschung, Wirtschaft und Medien beleuchten in Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen den Status quo der sprachlichen Bildung in Österreich und arbeiten gemeinsam an Zukunftsbildern.

Die Sprachenkonferenz wird am 4. Dezember von Sektionschef Kurt Nekula am Flughafen Graz, einem Ort der Begegnung und des Transits, eröffnet. In den vier Sub-Konferenzen, die thematisch an die Ergebnisse der Sprachenkonferenz 2008 anknüpfen, werden aktuelle Entwicklungen zu den Themen "Informelles Sprachenlernen", "Bildungssprache Deutsch", "Kompetenzorientierung im Sprachenunterricht" und "Mehrsprachigkeit in der Pädagog/innenbildung" vorgestellt und diskutiert.

Konferenz: 4. bis 5. Dezember - Flughafen Graz

Sub-Konferenzen: 4. Dezember - WIFI Steiermark, Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarates, NMS Klusemannstraße, PH Steiermark

Nähere Informationen zum Programm entnehmen Sie bitte der Konferenzwebsite www.oesz.at/sprachenairleben.

