Mehrsprachigkeit - SP-Matzka-Dojder/Akkilic(Grüne) begrüßen neue Wiener Sprachen-App

Übersetzungsservice mit 5.000 Hördateien in acht Sprachen

Wien (OTS/SPW-K) - "Eine unkompliziertes und kostenloses Service für alle Wienerinnen und Wiener, die sich von nun an auch mobil per Handy mehrsprachig informieren und austauschen können", freut sich die Wiener Gemeinderätin Anica Matzka-Dojder. "Die Wienerinnen und Wiener werden durch dieses Service in ihrer sprachlichen Vielfalt gefördert. Die App ist ein deutliches Signal an Jugendliche, die hauptsächlich über ihre Smartphones miteinander kommunizieren. Wir schätzen die Mehrsprachigkeit der Jugendlichen und unterstützen sie in ihrer Vielfalt", begrüßt auch der Integrationssprecher der Grünen Wien, Senol Akkilic die neue, smarte Anwendung für Mobiltelefone.

"Mit rund 5.000 Hördateien in acht Sprachen ermöglicht uns die neue Wiener Sprachen-App auf Deutsch, Kroatisch, Kurdisch, Polnisch, Rumänisch, Serbisch und Türkisch Begriffe und Phrasen anzuhören und sie per Mail oder SMS zu verschicken. Ein kostenloser Übersetzungsservice und ein individuelles Sprachtraining für unterwegs", erklärt Matzka-Dojder. "Das Service ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Etablierung der Mehrsprachigkeit in unserer Stadt. Bei Bedarf lässt sich das Angebot selbstverständlich auch auf weitere Sprachen ausdehnen", ergänzt Akkilic.

Die neue Wiener Sprachen App ist Teil eines Gesamtpakets zum Thema Mehrsprachigkeit, zu dem u.a. auch das Projekt "Muttersprachliche LesepatInnen" gehört. "Beide Projekte fügen sich nahtlos in eine Reihe von Best-Practice-Projekten der Stadt Wien, wo wir mittlerweile schon seit langem internationale Maßstäbe setzen", Akkilic und Matzka-Dojder abschließend.

Infos zu den "Muttersprachlichen LesepatInnen" sowie die "Wiener Sprachen App" zum Download online unter www.sprachen.wien.at

