AK Veranstaltung, 29. November: Vielfalt ist unser Reichtum

Der Beitrag binationaler Familien zu Integration und Chancengleichheit

Wien (OTS) - Binationale und bikulturelle Familien sind eine wachsende Gruppe in Österreich, die einen wesentlichen Beitrag zur Integration, zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und zur gesellschaftlichen Vielfalt leisten. Die Veranstaltung soll zeigen, in welcher Form und in welchem Umfang binationale Familien "Integrationsarbeit" leisten und dazu beitragen, dass das Zusammenleben zwischen Menschen mit verschiedenem nationalen und kulturellen Hintergrund erleichtert wird. Binationale Familien sind eine Bereicherung und Chance für verschiedene Bereiche der Gesellschaft (Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Kultur, Bildung). Dabei sollen Erfahrungen von Betroffenen in Österreich und in anderen europäischen Ländern vorgestellt und diskutiert werden und Chancen und Herausforderungen dieser Gruppe erörtert werden.

Veranstaltung der AK Wien in Zusammenarbeit mit "Verein Fibel":

"Vielfalt ist unser Reichtum"

Freitag, 29. November 2013

9.00 bis 14.00 Uhr

Bildungszentrum der AK Wien

1040, Theresianumgasse 16-18

Programm:

9.00, Eröffnung, Rudi Kaske, AK Präsident

9.15, "Binationale Familien in Österreich - Integrations- und Orientierungsleistungen", Gertrud Schmutzer (Verein Fibel -Fraueninitiative Bikulturelle Ehen und Lebensgemeinschaften in Wien)

9.40, "Mehrsprachigkeit und Heterogenität in bikulturellen Familien als Chance für die Bildung", Maria Riegler (laf - Verband binationaler Familien und Partnerschaften, Deutschland)

10.05, "Binational oder "mixed"? Von der Überwindung vielseitiger Ungleichheit in internationalen Paarbeziehungen und alltäglichem Beitrag zur gesellschaftlichen Vielfalt", Beate Collet (Universität Paris - Sorbonne)

10.50, "Rechtliche Rahmenbedingungen für binationale und bikulturelle Familien in Europa - Unterstützung oder Hindernis für Integration", Betty de Hart (Universität Nijmenden, Niederlande)

11.15, "Arbeitsmarkt und Aufenthalt in Österreich - Herausforderungen für binationale und bikulturelle Familien", Johannes Peyrl (AK Wien)

12.00, Podiumsdiskussion "Binationale/bikulturelle Familien - Chancen und Herausforderungen für die Gesellschaft", Johannes Peyrl (AK Wien), Gertrud Schmutzer (Verein Fibel), Ursula Struppe (Leiterin Magistratsabteilung für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten der Stadt Wien)

Moderation: Sylvia Leodolter (AK Wien)

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Veranstaltung begrüßen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Thomas Angerer

Tel.: +43-1 501 65-2578

thomas.angerer @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at