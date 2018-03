FPÖ-Mölzer: Wunsch ans Christkind - EU fordert von USA Zugeständnisse bei Datenschutz

Washington wird sich von EU sicher nicht beeindrucken lassen - Warum hat EU-Kommission bisher Datenübermittlungen zugestimmt?

Wien (OTS) - Wenn die EU-Kommission von den Vereinigten Staaten die Gleichstellung von EU-Bürgern mit US-Bürgern beim Datenschutz verlangt, dann komme dies einem Wunsch ans Christkind gleich, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Davon wird sich Washington mit Sicherheit nicht beeindrucken lassen. Wie die Vergangenheit zeigt, machen die USA mit den Europäern was sie wollen", hielt Mölzer fest.

Zudem sei die plötzliche Sorge um den Datenschutz von EU-Bürgern in den USA reine Heuchelei, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Bei den Verhandlungen mit den USA über verschiedene Abkommen zum Austausch von Daten, etwa von Fluggästen oder Bankkunden, war der EU-Kommission der Datenschutz ziemlich egal. Statt dessen wurde bedenkenlos der Übermittlung sensibler Daten von unbescholtenen Bürgern in Bausch und Bogen zugestimmt", kritisierte Mölzer.

Anstatt im Nachhinein utopische Forderungen zu stellen, sei Brüssel gut beraten, im Vorfeld die Sinnhaftigkeit von Abkommen mit den USA zu erklären, betonte der freiheitliche EU-Mandatar. "Das betrifft insbesondere das geplante Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Hier sind die Verhandlungen abzubrechen, weil davon auszugehen ist, dass die EU-Kommission ein weiteres Mal die legitimen europäischen Interessen außer acht lässt", Mölzer

