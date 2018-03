AK Muhm: Die Gesellschaft muss gerechter werden

Veranstaltung 3. Reichtumskonferenz im AK-Bildungszentrum

Wien (OTS) - Wer das Gold hat, macht die Regeln - unter diesem Thema steht die heutige 3. Reichtumskonferenz, die die AK Wien in Kooperation mit der Armutskonferenz, Attac, der Evangelischen Diakonie u.a veranstaltet. AK Wien Direktor Werner Muhm betont in seiner Eröffnungsrede, dass "der Einsatz für Verteilungsgerechtigkeit" immer mehr an Bedeutung gewinnt, zumal in Österreich das Vermögen extrem ungleich verteilt ist.

Das reichste Prozent der Österreicherinnen und Österreicher hält laut einer Studie der Uni Linz mehr als ein Drittel des Vermögens. In Summe sind das rund 470 Milliarden Euro. Dagegen hat die ärmere Hälfte der Bevölkerung deutlich unter fünf Prozent. Das Privatvermögen in Österreich ist damit extrem ungleich verteilt.

"Dazu kommt, dass die wirklich Reichen im Verhältnis zu ihrem Reichtum extrem niedrige Steuern zahlen. Österreich gehört bei der Besteuerung von Vermögen unter den reichen Industrienationen nach wie vor zu den Schlusslichtern", betont Muhm. Daran habe sich auch während und nach der Finanzkrise nichts geändert. Doch immerhin fordert die EU Kommission - angesichts der Notwendigkeit Europa aus dem Teufelskreis zunehmender Ungleichheit, steigender Arbeitslosigkeit und wachsender Armut zu führen - in ihrem jüngsten Wachstumsbericht eine Entlastung des Faktors Arbeit und eine stärkere Besteuerung von Vermögen und Umweltverbrauch.

Spiel mit dem Feuer

"Deshalb ist es umso wichtiger, dieses Thema breit zu diskutieren, um am Schluss zu einer gerechteren Gesellschaft zu kommen", so Muhm weiter. Die heutige Veranstaltung in Kooperation mit der Armutskonferenz, Attac, der Evangelischen Diakonie u.a. ist ein guter Anlass, um über Vermögens- und Einkommensverteilung, aber auch über Bildungschancen in Österreich zu sprechen. "Die Gretchenfrage dabei ist, wie es den Vermögenden gelingt, die immer stärker werdende Spaltung zwischen arm und reich zu legitimieren und zu verteidigen. Denn das ist ein Spiel mit dem Feuer", sagt der AK Wien Direktor.

Die zunehmende Spaltung gefährdet - auch global gesehen - nicht nur den Lebensstandard breiter Teile der Bevölkerung, sondern auch die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft. "Die Reichen setzen ihre Interessen mittels bezahlter Lobbyisten erfolgreich durch. Das führt zu Ohnmachtsgefühlen in der Bevölkerung, was wiederum eine Politikverdrossenheit zur Folge hat. Deswegen muss es heute auch darum gehen, was man dieser bedrohlichen Entwicklung entgegen setzen kann", schließt Muhm.

