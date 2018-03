KSV1870 Insight: Manager-Netzwerke transparent

Gläubigerschützer launcht einzigartige Lösung und visualisiert Verbindungen zwischen Managern in der Wirtschaft

Wien (OTS) - Machen Sie sich vom Netzwerk Ihrer Geschäftspartner ein Bild. KSV1870 Insight visualisiert, wer mit wem wie verflochten ist. Dargestellt werden Top-Entscheider aus der Wirtschaft und ihre Verbindungen anhand valider Personendaten, konkret ihrer handelsrechtlichen Funktionen (z. B. Geschäftsführer, Aufsichtsrat, etc.) oder auch vom KSV1870 erhobener Leitungsfunktionen (z. B. Leiter Rechnungswesen, Leiter Vertrieb, etc.). KSV1870 Insight bildet rund 4,7 Mio. Netzwerkverbindungen über Knotenpunkte ab und macht das mühsame Zusammensuchen von Netzwerkdaten, die sich häufig ändern können, hinfällig.

Mit diesem schlagkräftigen Instrument haben KSV1870 Kunden die Möglichkeit, wirtschaftlich relevante Funktionsträger zu identifizieren, strategisch auszuwerten und für Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zu nutzen. Dies immer mit dem Blick darauf, Geschäfte zu intensivieren oder aufzubauen. "Das einzigartige an dieser Lösung ist der starke Fokus auf die visuelle Darstellung der Netzwerke. Einfach den Namen im neuen KSV1870 Tool eingeben, und mit einem Klick sind alle "Connections" ersichtlich. Mit jedem weiteren Klick in das Netzwerk werden weiterführende Verbindungen angezeigt", erklärt Roland Führer, Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH, die Vorteile.

Verbindungen schaffen

Um zu sich einen Konnex herzustellen, kann der User ein eigenes und nur für ihn sichtbares Netzwerk anlegen. Er hat die Möglichkeit, sich mit Personen, die in KSV1870 Insight abgebildet sind, zu verbinden und diese zu klassifizieren (Freund, Kunde, potenzieller Neukunde oder Konkurrent). Über die "hergestellten" Kontakte können Verbindungen zu anderen Personen bzw. Netzwerken analysiert werden. Ergänzend zu den Verflechtungen liefert Insight auch Kennwerte zu den jeweiligen Unternehmen wie Branche, Umsatz, Mitarbeiteranzahl, Adresse und Kontaktdaten.

Völlig neue Darstellungsform

"Dieses innovative Informationsprodukt des KSV1870 ermöglicht eine völlig neue Darstellung von Personen- bzw. Wirtschaftsdaten, die einzigartig in Österreich ist", so Johannes Nejedlik, Vorstand der KSV1870 Holding AG. "Ziel dieser Lösung ist es, aufseiten unserer Kunden für einzigartige Mehrwerte zu sorgen und das KSV1870 Produktportfolio im Informationsbereich qualitativ zu erweitern." Die Daten dieser Innovation stammen aus der KSV1870 Wirtschaftsdatenbank, die Informationen über 600.000 Unternehmen und 1,2 Mio. Entscheider in der Wirtschaft beinhaltet.

Die Fakten über KSV1870 Insight

- Das Produkt basiert auf aktuellen und historisierten Wirtschaftsinformationen. Diese werden ständig mit der Wirtschaftsdatenbank des KSV1870 abgeglichen und aktualisiert.

- KSV1870 Insight enthält handelsrechtliche Funktionsträger wie Geschäftsführer, Aufsichtsrat, Vorstand, Prokurist, Leiter Rechnungswesen, Leiter Einkauf, Leiter Vertrieb, Leiter Marketing etc.

- Mein Netzwerk: Jeder User kann sich ein eigenes Netzwerk mit bestehenden und neuen Unternehmen und Personen anlegen. Überschneidungen mit Unternehmen und Personen anderer Netzwerke werden dadurch sichtbar.

- Neben den Verflechtungen werden Kennwerte wie Branche, Umsatz, Adresse etc. dargestellt.

Kräfte bündeln

KSV1870 Insight ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem KSV1870 und der Axon Active AG. Das Schweizer Unternehmen hat sich im Bereich Daten- und Technologiewissen auf Geschäftsprozess-Management und Decision Support spezialisiert. Die Bündelung der Kompetenzen beider Unternehmen hat zu Synergien geführt, durch die dieses neue Produkt im Bereich Risiko- und Bonitätsinformation entwickelt und gelauncht werden konnte.

