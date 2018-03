ÖBB-Sterneaktion zugunsten von Licht ins Dunkel

BM Doris Bures und Manfred Oschounig gaben Startschuss für Sternebusse

Wien (OTS) - Jenen helfen, denen es nicht so gut geht: Dafür setzt sich der Verein "Licht ins Dunkel" seit mehr als 40 Jahren ein. Die ÖBB unterstützen den Verein heuer bereits zum fünften Mal mit einer österreichweiten Sterneaktion. Ab 30.11 sind sieben Postbusse in speziellem Design, das einem dunkelblauen Firmament gleicht, auf Österreichs Straßen unterwegs. Durch Sterne in verschiedenen Größen, die gekauft und auf die Busse geklebt werden, verwandelt sich das Firmament in einen strahlenden Sternenhimmel auf Rädern. Die Spenden-Aktion läuft bis Ende Jänner. Der Erlös kommt "Licht ins Dunkel"-Projekten in ganz Österreich zu Gute.

Die Patronanz der Sterneaktion übernimmt dieses Jahr wieder die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, Doris Bures. Gemeinsam mit Manfred Oschounig, Geschäftsführer der ÖBB-Werbung GmbH, signierte die Bundesministerin zum Auftakt einen Stern auf einem Sternebus: "Die Aktion "Licht ins Dunkel" genießt seit Jahrzehnten das Vertrauen der Menschen, weil das Geld dorthin gelangt, wo es gebraucht wird. Die ÖBB-Sterneaktion bringt den Gedanken von 'Licht ins Dunkel' sehr schön zum Ausdruck. Jeder einzelne Stern bringt Licht ins Dunkel, jeder Stern hilft Familien in Not. Und ich hoffe, dass bis Ende Jänner die vielen einzelnen Sterne zu einem gemeinsamen hellen Strahlen werden."

Manfred Oschounig: "In den letzten fünf Jahren der Aktion haben Fahrgäste der ÖBB mehr als eine halbe Million Euro für bedürftige Familien in Österreich gespendet. Das ist ein starkes Zeichen gelebter Nächstenliebe, an dem wir uns als ÖBB gerne beteiligen."

Gemeinsam helfen ab 5 Euro

Die Sterne können in allen ÖBB-Postbussen gekauft und auf einen der sieben Sternebusse geklebt werden. Je nach Größe sind Sterne um 5, 50 oder 100 Euro erhältlich.

Für Firmen bietet ÖBB-Postbus die Möglichkeit gebrandete Sterne zu 500 Euro und 1.000 Euro oder einen Kometen zu 5.000 Euro zu bestellen. Das Spendenkonto lautet: BAWAG/PSK BLZ 60000 Kto.Nr. 7.303.700, "Sternebus zu Gunsten Licht ins Dunkel".

Alle Sterne und der Komet können auch telefonisch unter 0810 222 333-24 erworben werden.

Zusätzlich wird die Aktion an den Bahnhöfen durch Spendenboxen an ausgewählten ÖBB-Personenkassen und durch ein eigens entwickeltes "City Light" (Leuchtwerbung inkl. Einwurfschlitz) unterstützt.

Facebook-Gewinnspiel: Fotografier dich mit deinem Stern

Unter allen Spendern, die ein Foto von sich beim Kleben eines Sternes auf die ÖBB Facebook-Page hochladen, wird eine Führerstandsmitfahrt auf der "Licht ins Dunkel"-Sternelok verlost.

Auf den Spuren der Sternelok und der Sternebusse

Neben den sieben Sternebussen ist auch die "Licht ins Dunkel"-Lok weiterhin als Botschafterin der guten Sache durch ganz Österreich unterwegs.

Wo die Sternelok aktuell unterwegs ist, zeigt der ÖBB-Lok-Finder:

werbung.oebb.at/de/Loks/

Im ÖBB-Webshop unter shop.oebb.at sind maßstabsgetreue Modelle von Bus und Lok erhältlich. Erlöse aus den Verkäufen gehen ebenfalls an Licht ins Dunkel

Die Standorte der Sternebusse und alle Informationen zur Sterneaktion sind auf oebb.at/sterneaktion abrufbar.

