NUO setzt neue Qualitätsmassstäbe - Luxusreisen made in China

Peking (ots/PRNewswire) - NUO Hotel Peking, das Flagship Hotel der Gruppe, feierte unlängst sein Richtfest und wird voraussichtlich 2015 eröffnet. Hoteldirektor Adrian Rudin leitet sein Team bei der Entwicklung der NUO Erfolgsstory. Zu seinen Aufgaben wird ebenfalls die Konzeption und Entwicklung der NUO Travel Experience gehören, mit dem Ziel die Marke NUO weltweit im Luxussegment zu positionieren.

Die chinesische Luxushotelmarke NUO findet ihre Inspiration in der über 5.000 Jahre alten Geschichte und im reichen Kulturschatz des Landes. NUO versteht sich als Bewahrer der traditionellen chinesischen Kultur. Zu den vier Kernphilosophien gehören:

chinesisch, zeitgenössisch, luxuriös und umweltfreundlich. Mit der Mission "eine nationale chinesische Marke zu entwickeln, die einen internationalen Weg verfolgt", gilt NUO als Pionier bei der Erfüllung des "chinesischen Traums" in der Hotelbranche.

Geringer Kohlenstoffausstoß - das Versprechen für einen umweltbewussten und gesunden Lebensstil

NUO Hotel Peking verfügt über eine hoch entwickelte Luftreinigungsanlage, die bis zu 90% der Feinstaubpartikel (PM 2,5) sowohl in Gästezimmern als auch in öffentlichen Bereichen herausfiltert. Damit wird trotz starker Luftverschmutzung und hoher Smogwerte in der Stadt eine messbar gute Luftqualität sichergestellt.

NUO hat sich genau an die Standards des international anerkannten Zertifikats für nachhaltiges Bauen "Leadership in Energy and Environmental Design" (LEED) gehalten, sodass das NUO Hotelgebäude die Vorzertifizierung bereits im frühen Baustadium erhielt. Des Weiteren reduziert ein vom deutschen Unternehmen Schüco entwickeltes Fassadensystem Ineffizienzen bei Klimaanlagen und Heizung.

Adrian Rudin ist neuer General Manager des NUO Hotels Peking

Adrian Rudin ist seit August 2013 Hoteldirektor des NUO Hotels Peking. Rudin ist gebürtiger Schweizer und verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung als General Manager, unter anderem bei renomierten Hotel Gruppen wie Shangri-La, Mandarin Oriental und Peninsula.

Rudin wird künftig das NUO Hotel-Team leiten und seinen Fokus auf die Einführung und Aufrechterhaltung internationaler Standards legen und diese gleichzeitig an die Philosophie von NUO anpassen. Dazu gehört auch die Entwicklung eines Konzepts der "chinesischen Entourage", welches auf die Ming Dynastie zurückgeht.

NUO Travel - eine umfassendes Angebot exklusiver Reisedienste

Mit NUO Travel können Gäste die zahlreichen Vorteile reibungslos funtionierender luxuriöser Dienstleistungen auf der ganzen Welt geniessen - und zwar während jeder Reisephase.

Zusätzlich zu den exklusiven Limousine- und Reisediensten für alle NUO Hotels deckt das Transportnetz von NUO Travel Flughäfen von 33 Städten in China sowie 57 internationalen Städten ab. Des Weiteren bietet NUO Travel private Jet- und Jachtdienste, wobei Gäste die Wahl zwischen einem Gulfstream 450 Business Jet oder einer Bombardier Challenger 650 haben. Für luxuriöse Kreuzfahrten steht Gästen eine Ferretti 881, die Vorzeigejacht des italienischen Herstellers Ferretti, oder eine O'CEANOS Motorjacht des italienischen Jachtbauers Mondo Marine zur Verfügung.

Freuen Sie sich schon jetzt auf die glamuröse Galaeröffnung des NUO Hotels Peking Anfang 2015.

