Danone Childrens Day: Gemeinsam zaubern wir Kindern ein Lächeln ins Gesicht

Wien (OTS) - Bereits zum zehnten Mal erleben MitarbeiterInnen von Danone Österreich einen gemeinsamen Nachmittag mit den Kindern des Niederösterreichischen Heilpädadogischen Zentrum (NÖHPZ). Ziel der weltweiten Initiative: Freude schenken und sich mit persönlichem Engagement für Kinder einzusetzen. "Für Danone Österreich ist soziales Engagement in der Unternehmensphilosophie verankert und somit ein Selbstverständnis. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf viele strahlende Gesichter", so Frederic Leroy, Geschäftsführer Danone Österreich. Weitere Infos: www.danone.at

