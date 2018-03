Ausstellung: Die schönsten grünen Fassaden Wiens!

Nach Fotowettbewerb: Preisverleihung und Ausstellungseröffnung der Wiener Umweltschutzabteilung und der Gebietsbetreuung 2/20

Wien (OTS) - Begrünte Fassaden tragen zu einem positiven Stadtbild und zur Lebensqualität im urbanen Umfeld bei. Sie bringen Grün in die Stadt, sind optisch ansprechend und haben auch eine weitreichende ökologische Bedeutung. Die Gebietsbetreuung im 20. Bezirk, die GB*2/20, zeigt in Kooperation mit der Wiener Umweltschutzabteilung -MA 22 ab morgen eine Ausstellung zum Thema Fassadenbegrünung in Wien. Im Rahmen der Eröffnung werden auch die zehn Siegerinnen und Sieger des Fotowettbewerbs der MA 22 "Die schönsten begrünten Fassaden Wiens" geehrt. Aus den zahlreichen Einsendungen werden die besten 25 Fotos in der Ausstellung bis zum Ende des Jahres zu sehen sein.

Die Ausstellung zeigt sehr unterschiedliche Beispiele aus Wien mit verschiedenen Arten der Begrünung. Von flächig bepflanzten Wänden über eigens angebrachte Kletterhilfen bis zum "Veitschi" an Hauswänden reichen die vielfältigen Gestaltungsvorschläge. Die Bilder der begrünten Wände werden durch Statements von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie durch erläuternde Texte ergänzt.

Sensibilisierung und Beratung

Mit der Ausstellung in der GB*2/20 sollen BewohnerInnen und HauseigentümerInnen für das Thema Fassadenbegrünung sensibilisiert und über Möglichkeiten informiert werden: Grüne Wände können ein Teil von Hofbegrünungen sein oder im Zuge einer Haussanierung umgesetzt werden. Die GB* bietet kostenlose Erstberatung und umfassende Informationen für Interessierte aus dem Grätzel

"Die MA 22 hat bereits vor Jahren begonnen, mit zahlreichen Tagungen zu zeigen, wie wertvoll die Nutzung von Dach- und Gebäudeflächen für die Begrünung im dicht besiedelten Stadtgebiet ist. Wir freuen uns sehr, dass diese Thematik auf soviel Interesse bei den BürgerInnen stößt, wie die große Beteiligung an unserem Fotowettbewerb gezeigt hat", freut sich Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

Förderung von Fassadenbegrünungen in Wien

Die Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 unterstützt beratend zahlreiche Pilotprojekte zur Fassadenbegrünung in Wien und hat einen eigenen Leitfaden für Fassadenbegrünung heraus-gegeben. Die Stadt Wien geht selbst mit gutem Beispiel voran und hat als größtes Pilotprojekt eine begrünte Fassade an der Zentrale der MA 48 am Gürtel errichten lassen. Insgesamt wurden auf 850 m2 Fassade ganze 2.850 Laufmeter Pflanzentröge aus Metall montiert. Rund 17.000 Pflanzen, vor allem Stauden, Gräser und Kräuter, wurden in die Pflanzentröge eingepflanzt. Außerdem fördert die Stadt Wien die Errichtung von Fassadenbegrünungen, entsprechende Förderungen können bei den Wiener Stadtgärten - MA 42 beantragt werden. Weitere Informationen und Bestellung des Leitfadens unter www.umweltschutz.wien.at.

Gebietsbetreuung Stadterneuerung

Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung, kurz GB*, sind eine Service-Einrichtung der Stadt Wien. Sie bieten Information und Beratung zu Fragen des Wohnens, des Wohnumfeldes, der Infrastruktur, der Stadterneuerung, des Gemeinwesens und des Zusammenlebens in der Stadt. Mit der Mobilen Gebietsbetreuung (GB*mobil) steht eine bezirksübergreifende Anlaufstelle für Wohnfragen und Sanierungs-Informationen zur Verfügung. Die GB* sind im Auftrag der MA 25 - Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser, Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung, Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig, tätig.

