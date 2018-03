FP-Kappel fordert Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses

Erhöhung auf 300 Euro, um den ganzen Winter über heizen zu können

Wien (OTS/fpd) - Die Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses für bedürftige Wienerinnen und Wiener fordert heute die Gemeinderätin der FPÖ-Wien, LAbg. Dr. Barbara Kappel angesichts der ersten kalten Wintertage. "Der Heizkostenzuschuss ist nicht nur wieder einzuführen sondern auch auf 300 Euro zu erhöhen", sagt Kappel, "nur so kann sichergestellt werden, dass auch wirklich alle Wiener Haushalte den gesamten Winter über heizen können."

Anstelle des Heizkostenzuschusses hat das Wiener Finanzressort eine Tauschaktion für Durchlauferhitzer sowie Energieberatung und Unterstützung bei energiesparenden Maßnahmen gestartet. "Viele bedürftige Wienerinnen und Wiener haben diese Aktion sicherlich als zynisch empfunden", sagt Kappel, "denn ein Teil der Kosten eines teuren Geräteaustauschs ist von den Betroffenen selbst zu tragen und selbst das ist für die meisten sozial Bedürftigen bereits zu viel." In Summe stellt die Gemeinde Wien sechs Millionen Euro für diese Aktion zur Verfügung, drei Millionen Euro kostete der Heizkostenzuschuss.

Kappel hält diese Tauschaktion sowie Maßnahmen des Energiesparens grundsätzlich für sinnvoll, jedoch für alle interessierten Wienerinnen und Wiener und in Kombination mit dem Heizkostenzuschuss für bedürftige Menschen. "Für sich allein gestellt sind diese Maßnahmen nicht zielgerichtet, weil sie im Kern an der Zielgruppe, nämlich an den bedürftigen Menschen vorbeigehen", sagt Kappel. Am Ende der Heizperiode, im Frühjahr 2014, werde man sehen, von wie vielen bedürftigen Wienerinnen und Wienern die Tauschaktion tatsächlich angenommen wurde. (Schluss) hn

