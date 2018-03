FVA: Richtig Spenden zur Weihnachtszeit!

Fundraising Verband gibt Tipps zum richtigen Spenden in der Weihnachtszeit.

Wien (OTS) - Gutes zu tun ist den ÖsterreicherInnen besonders in der Vorweihnachtszeit ein wichtiges Anliegen. Nur mit ihrer Unterstützung können die gemeinnützigen Vereine ihre wichtigen Anliegen auch im kommenden Jahr verfolgen. Der Fundraising Verband möchte die Spender mit Tipps - insbesondere für die aktuellen Philippinen-Spendenaufrufe - in ihrer Entscheidung für eine Organisation unterstützen.

"Entscheiden Sie sich für zwei bis drei Organisationen und unterstützen Sie sowohl langfristige als auch akute Projekte, wie die aktuellen Sammlungen für die philippinischen Taifunopfer!", bringt Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands, die wichtigsten Kriterien für eine wirkungsvolle Spende auf den Punkt und ergänzt: "So helfen Sie, einerseits die langfristigen Hilfsprojekte zu erhalten und die Katastrophensoforthilfe zu ermöglichen." Für den Erfolg von Projekten ist es nämlich wichtig, dass diese nachhaltig durchgeführt werden können. Dazu ist es wichtig, dass deren Finanzierung abgesichert ist. "Zu Weihnachten entscheidet sich oft, ob ein Projekt im nächsten Jahr durchgeführt werden kann oder nicht."

Auch ist es möglich, mehr zu spenden, ohne dass es den Spendern unbedingt mehr kostet: "Nutzen Sie die Spendenabsetzbarkeit! Sie können ohne Mehrkosten mehr spenden, denn das Finanzministerium ersetzt bis zu 50 % Ihrer Spende.", weist Lutschinger auf die Idee hinter der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden hin. Neben mildtätigen Organisationen sind seit vergangenem Jahr auch Freiwillige Feuerwehren, Umweltorganisationen und Tierheime begünstigt.

Eine besondere Art der Weihnachtsspende sind Spenden-Geschenke, etwa in Form einer Patenschaft. "Wenn Sie noch nach einem Geschenk suchen, sind Spenden-Geschenke eine schöne Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu schenken und gleichzeitig Gutes zu tun. ", so Lutschinger. Wenn Spender eine Organisation nicht kennen, empfiehlt der Fundraising Verband auf das Spendengütesiegel zu achten. Dieses ist das Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.

Die FVA-Spendentipps

1) Entscheiden Sie sich für 2 bis 3 Organisationen: Suchen Sie sich eine oder wenige Organisationen aus, die Sie besonders gerne fördern wollen, und bleiben Sie ihr treu. So bleibt der Verwaltungsaufwand möglichst gering.

2) Teilen Sie ihren Steuervorteil: Mit der Spendenabsetzbarkeit können Sie bis zu 50% der Spende vom Finanzamt zurückerhalten. Geben Sie diesen Vorteil in Form einer höheren Spende an die gemeinnützige Organisation weiter!

3) Geben Sie eine Mindestspende: Einzelne großzügige Spenden sind effizienter als viele kleine Beträge und ermöglichen den Organisationen eine längerfristige Planung. Zu Weihnachten wird eine Spendenhöhe von 30 bis 50 Euro pro Organisation empfohlen. Mit drei bis vier Spenden pro Jahr kann noch nachhaltiger geholfen werden.

4) Achten Sie auf das Spendengütesiegel: Das Österreichische Spendengütesiegel steht für geprüfte Spendensicherheit durch strenge Qualitätsstandards, Transparenz und laufende Kontrolle. Alle 233 Organisationen finden Sie unter www.osgs.at.

5) Heben Sie Ihre Spendenbelege auf: Um Ihre Spenden von der Steuer absetzen zu können, ist es wichtig, sie auch zu belegen. Die Liste der spendenbegünstigten Organisationen finden Sie auf der Website des Finanzministeriums.

Fakten zum Spenden in der Weihnachtszeit

Die Vorweihnachtszeit ist für spendenwerbende Organisationen die wichtigste Zeit des Jahres. Rund 20 Prozent des jährlichen Aufkommens von zuletzt 500 Mio. Euro werden in dieser Zeit gespendet. Die Österreicher spenden dabei rund ein Drittel an Kinder- und Jugendprojekte gefolgt von Katastrophenhilfe, Umwelt- und Tierschutz sowie der Kampf gegen den Hunger in der Welt. Jeder fünfte Österreicher unterstützt regelmäßig die Arbeit der rund 1000 spendenwerbenden Vereine.

Spenderberatung

Sollten sich Spender bei einer Organisation dennoch nicht sicher sein, empfiehlt der Fundraising Verband, sich an seine Spenderberatung und Ombudsstelle zu wenden. Diese ist unter der Hotline 0800/100 382 erreichbar.

Pressekonferenz Spendenbericht am 3.12.

Kommende Woche, Dienstag 3.12. um 10 Uhr im Cafe Griensteidl, präsentiert der Fundraising Verband den Spendenbericht 2013. Die Themen: Spendenbilanz 2013, erster Zwischenbericht Spenden Philippinen, Spendenmotive und -trends sowie Auswirkungen der Spendenabsetzbarkeit. Anmeldung unter presse @ fundraising.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Peter Steinmayer, Öffentlichkeitsarbeit

Fundraising Verband Austria

Tel.: 0676/6218290, presse @ fundraising.at