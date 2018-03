Nikolauszug 2013: Samariterbund und ÖBB laden hunderte sozial benachteiligte Kinder zu einem Adventwochenende nach Kärnten

Hunderte bedürftige Kinder aus ganz Österreich erleben ein unvergessliches Wochenende in der Vorweihnachtszeit

Wien (OTS) - Bereits zum 14. Mal starten Kinder aus ganz Österreich mit dem Nikolauszug - eine Initiative des Samariterbundes mit Unterstützung der ÖBB - in ein aufregendes Adventwochenende. Die zweitägige Reise führt die Kinder, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, Traumatisches erlebt oder besondere Bedürfnisse haben, mit dem Sonderzug nach Villach.

Am Samstag, den 30. November 2013, geht für die Gäste aus Ostösterreich um 06:40 Uhr am Wiener Westbahnhof die Reise los. Feierlich verabschiedet werden die Kinder von der Dritten Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka, Franz Schnabl, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Gf. Vizepräsident NR Otto Pendl, Vizepräsident Ing. Alexander Prischl, sowie ASBÖ-Bundessekretär Reinhard Hundsmüller.

Um 12:30 ist die Ankunft des ÖBB-Sonderzuges am Villacher Bahnhof geplant, wo die Kinder von den Kärntnern Samariterinnern und Samaritern begrüßt und bis zum Congress Center Villach begleitet werden. Dort erwartet sie ein aufregendes und umfangreiches Programm:

Ein Tanzworkshop, ein Bühnenprogramm des Turnvereins Villach sowie ein Besuch des Adventmarkts Villach. Darüber hinaus können die Kinder in den Kreativstationen turnen, spielen, basteln und sich im Puppentheater und beim Geschicklichkeitsparcours so richtig austoben. Am Abend werden die Darsteller der Musicalschule Villach unter der Leitung von Frau Judith Schusser-Ortner ein Potpourri aus bekannten Musicals darbieten.

Nach einer Exkursion zum Affenberg geht es Sonntag Mittag mit dem Nikolauszug wieder heimwärts, wo dann die eigentliche Hauptattraktion auf die Kinder wartet: Der Nikolaus wird jedem Kind persönlich ein Nikolaus-Sackerl überreichen und für viele strahlende Kinderaugen sorgen.

Durch das Programm führt auch heuer wieder die beliebte ORF-Moderatorin Julia Schütze.

Dank der zahlreichen Sponsoren konnte der Nikolauszug auch heuer wieder realisiert werden:

ÖBB, Licht ins Dunkel, Magna, Vamed, Erste Bank, Sparkasse, Bawag PSK, Rewe Group, Litz, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Gasteiner, Ölz, Schirnhofer, Bawag Allianz Vorsorgekasse AG, Blaguss

Wien Westbahnhof, 30.11.2013

6:40 Eintreffen der Ehrengäste

6:45-7:00 Offizielle Verabschiedung mit Blasmusik

7:20 Abfahrt in Richtung Villach

Programm:

30. November 2013

12:30 geplante Ankunft - Villach Hauptbahnhof

Fußmarsch zum Congress Center Villach

13:00 Mittagessen

14:00 Programmstart ASJ (Kreativwerkstatt, Sport, Geschicklichkeitszirkel, Puppentheater)

15:00 Tanzworkshop

16:00 Vorführung Turnverein Villach

17:00 Besuch des Adventmarktes Villach

18:00 Abendessen

19:00 Offizielle Begrüßung

19:30 Musical

20:30 ENDE

Stationen (durchgehend geöffnet):

Kreativwerkstatt

Sport / Bewegung

Fun&Run Geschicklichkeitszirkel

Puppentheater

Wasserrettung

Tischtennis

Tischfußball

1. Dezember 2013

8:00 Stationen

Exkursion zum Affenberg

12:00 Mittagessen

13:00 geplante Abfahrt - Villach Hauptbahnhof

Weitere Infos unter www.nikolauszug.at

