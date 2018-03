Rettungshunde erfolgreich bei IRO-Einsatztest

Der Johanniter-Rettungshundeführer Dieter Horn hat den IRO-Einsatztest erfolgreich bestanden und sich für internationale Einsätze in der Trümmersuche qualifiziert.

Wien (OTS) - Dieter Horn hat mit seinem Golden Retriever Lohengrin erfolgreich den Einsatztest der Internationalen Rettungshunde Organisation (IRO) bestanden, der Anfang November in Zatec in Tschechien stattfand. 36 Teilnehmer aus 9 Nationen nahmen daran teil, aber nur 19 konnten die anspruchsvollen Aufgaben erfüllen und sich für internationale Einsätze in der Trümmersuche qualifizieren. So auch der österreichische Rettungshundeführer der Johanniter.

Der Mission Readiness Test (MRT) gilt als Vorbereitung und Qualifizierung eines Rettungshundes und seines Hundeführers für internationale Sucheinsätze. Der 36-stündige Einsatztest ist sehr realitätsnah und stellt ausgesprochen hohe Ansprüche an die Rettungshundeteams.

Einsätze bei Tag und Nacht

Die Teilnehmer mussten bei Tag und bei Nacht mit ihren Hunden an sieben verschiedenen Schadstellen nach Verschütteten suchen. Während eines 13 km langen Nachtmarsches mit schwerem Einsatzgepäck und einem Abseilmanöver wurden besonders Kondition und Durchhaltevermögen der Teams auf die Prüfung gestellt. Auch praktische Übungen sowie theoretische Tests in Erster Hilfe, Erster Hilfe am Hund sowie in der Trümmerkunde mussten absolviert werden.

Vom Lageraufbau bis zur Erstversorgung

Wie in einem realen Einsatz hatten die Teilnehmer zunächst nur rudimentäre Informationen, so war nur selten bekannt, wie viele Personen vermisst wurden. Die Teams mussten die erforderlichen Meldepflichten erfüllen und alle notwendigen Schritte selbstständig organisieren - vom Lageraufbau, der Verpflegung bis zur Ortung und Erstversorgung möglicher Verletzter.

Zur Leistungsbewertung wurde ein von der REDOG Schweiz, der AFDRU (Austrian Forces Disaster Relief Unit) und vom Österreichischen Roten Kreuz verwendetes System herangezogen. Doch mit einer einmaligen Prüfung ist es nicht getan. Wer dauerhaft zu diesem Kader gehören will, muss sich alle zwei Jahre erneut einem Test unterziehen.

Die Grundausbildung zum Rettungshund dauert durchschnittlich eineinhalb Jahre. Bei den Johannitern sind derzeit etwa 14 Personen ehrenamtlich mit dem eigenen Vierbeiner aktiv, die im Notfall Vermisste suchen. Das Ziel ist für alle dasselbe: Menschen in Not zu helfen.

