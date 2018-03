GRAZIA ruft Beauty-Offensive aus

Hamburg (ots) - Big Beauty Issue mit 42 Seiten Beauty-Tipps und -Trends / Beauty-Geheimnisse von Victoria Beckham, Penélope Cruz und Lady Gaga / Neueste Erkenntnisse zu Anti-Aging und High Heels

Morgen erscheint das Premium-Fashion-Weekly mit einer 140 Seiten starken Ausgabe 49/13 im Großformat als GRAZIA Big Beauty Issue. Auf rund 42 Seiten präsentiert die Redaktion die neuesten Beauty-Tipps und -Trends der Herbst- und Winter-Saison sowie die Beauty-Geheimnisse und -Vorlieben der Stars wie Victoria Beckham, Penélope Cruz, Eva Mendes, Alina Süggeler, Bonnie Strange und Lady Gaga. Das deutsche Top-Model Vanessa Hegelmaier lässt sich im großen Foto-Shooting mit dem angesagten Party-Glamour-Make-up ablichten. Für diese Ausgabe forscht die GRAZIA-Beauty-Redaktion nach dem Durchbruch in der Anti-Aging-Pflege und neuesten Erkenntnissen über schwindelerregend hohe Absätze: Wie dank Weltraumforschung Falten und hängende Kinnpartien verhindert werden sollen und wie man High Heels "wissenschaftlich" richtig trägt.

Astrid Saß, Chefredakteurin GRAZIA: "Mit dieser Ausgabe starten wir unsere große Beauty-Offensive. Wir präsentieren noch mehr Beauty-Seiten, noch mehr Trends und Insights, die Christina Gath als 'Beauty Editor at Large' mit dem GRAZIA-Redaktionsteam zusammengestellt hat. Auch im kommenden Jahr wird der Beauty-Bereich neben Fashion- und Celebrity-News als eine der Kernkompetenzen der Marke weiter vorangetrieben."

Außerdem im Heft: Der große Nagellack Report mit den wichtigsten Herbsttrends im Überblick, Geständnisse eines Schönheitschirurgen, die Frisuren-Trends von den Laufstegen und Styling-Geheimnisse von Profis wie Harry Josh. Als besonderes Goodie in dieser Big Beauty Issue verlost GRAZIA unter allen Leserinnen neun Spa-Wochenenden. Auf www.grazia-magazin.de gibt es zudem die Möglichkeit zum Live-Beauty-Chat mit dem GRAZIA Beauty-Ressort.

Die GRAZIA Big Beauty Issue (Ausgabe 49/13) ist ab morgen zum Copypreis von 1,00 Euro im Handel erhältlich.

Über GRAZIA

Als internationales Premium-Fashion-Weekly bietet GRAZIA jungen, modeinteressierten Frauen eine Mischung aus Fashion- und People-News sowie Zeitgeschehen. GRAZIA erscheint im G+J / Klambt Style-Verlag GmbH & Co. KG. Die verkaufte Auflage von GRAZIA liegt bei 181.836 Exemplaren (IVW III/2013). Der Titel ist zum Copypreis von 2,20 Euro erhältlich. GRAZIA erscheint weltweit in 23 internationalen Ausgaben, unter anderem in Frankreich, UK, China und Australien. Gegründet wurde GRAZIA 1938 in Italien vom Verlag Arnoldo Mondadori S.P.A., Mailand, der auch Lizenzgeber für die deutsche Ausgabe ist.

