Lidl bringt Licht ins Dunkel

Benefiz-Weihnachtsaktion von Lidl Österreich geht in die nächste Runde

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich macht es seinen KundInnen in der Vorweihnachtszeit wieder besonders leicht, Gutes zu tun: In den Filialen des heimischen Lebensmittelhändlers findet man auch in diesem Jahr eine große Auswahl an "Licht ins Dunkel"-Artikeln. Zu haben sind beispielsweise Schutzengerl aus Ton, Weizenstroh-Weihnachtsbillets, Ledergeldtascherl und Schlüsselanhänger oder Salz- und Pfefferstreuer aus Keramik. Lidl Österreich spendet, wie schon im Vorjahr, den gesamten Reinerlös dieser Produkte an die österreichische Hilfsorganisation.

Gemeinsam doppelt helfen

Das "Licht ins Dunkel"-Sortiment wird in diesem Jahr zusätzlich um handgefertigte Steinkrippen erweitert. MitarbeiterInnen der Lebenshilfe in Knittelfeld haben über 3.200 Stück dieser Krippen in Handarbeit hergestellt. Lidl-Kunden tun damit gleich zweifach Gutes:

Sie fördern einerseits die Lebenshilfe in Knittelfeld und unterstützen gleichzeitig die diesjährige Aktion von "Licht ins Dunkel".

100.000 Euro im letzten Jahr

Nach dem tollen Erfolg von 2012 mit 100.000 Euro will Lidl Österreich auch heuer wieder einen wertvollen Beitrag leisten: "Es ist uns eine Ehre, die Aktion auch in diesem Jahr wieder zu unterstützen. Die Idee von ,Licht ins Dunkel' ist eine tolle Sache, da helfen wir aus voller Überzeugung", zeigt sich Alexander Deopito, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, von der Benefiz-Aktion begeistert. Lidl Österreich arbeitet bereits seit 2008 mit "Licht ins Dunkel" zusammen. Insgesamt hat das österreichische Handelsunternehmen mit Sitz in Salzburg in den vergangenen fünf Jahren mit tatkräftiger Unterstützung der KundInnen mehr als 320.000 Euro an die karitative Organisation gespendet.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit über 200 Filialen und 3.700 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichen Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an über 1.400 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Leiter PR/Presse

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: hansjoerg.peterleitner @ lidl.at



oder



ikp Salzburg GmbH

Alpenstraße 48a, 5020 Salzburg

Rainer Tschopp, Senior Consultant

Tel.: +43/(0)662/633 255-115

E-Mail: rainer.tschopp @ ikp.at