VP-Hoch/Ulm: Maßnahmen gegen gewerbsmäßige Bettelei dringend erforderlich

Gefährliches Betteln während Rotlichtphasen abstellen

Wien (OTS) - "Vor allem im Süden von Wien, im Bereich der Triester Straße, ist in den letzten Tagen ein starker Anstieg der gewerbsmäßigen Bettelei zu beobachten. Bettler warten das Anhalten von PKWs bei roten Ampeln ab, um während der Rotphase bei den wartenden Autofahrern den Becher hinzuhalten. Hier sind rasche Maßnahmen dringend erforderlich", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Favoriten Landesgeschäftsführer Alfred Hoch.

"Wie schon mehrfach von uns in der Vergangenheit betont wurde, ist nach der letzten Novellierung des Landessicherheitsgesetzes die Rechtslage für konsequentes und erfolgreiches Einschreiten der Exekutive klar gegeben. Gewerbsmäßiges Betteln stellt gemäß § 2 Absatz 1 des Wiener Landessicherheitsgesetzes eine Verwaltungsübertretung dar, die mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro zu bestrafen ist. Darunter fällt das Betteln bei Rotlichtphasen. Es liegt nun an Polizei und Magistrat, beispielsweise durch gemeinsame Schwerpunktaktionen, die bestehende Gesetzeslage wirksam und nachhaltig zu vollziehen", so ÖVP Wien Sicherheitssprecher Gemeinderat Wolfgang Ulm.

Menschen, die Hilfe dringend benötigen, müssen diese auch rasch und unbürokratisch bekommen. Gemäß § 4 WLSG haben Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes solche Personen, die offensichtlich der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen, über die im Einzelfall in Frage kommenden Einrichtungen im sozialen Bereich zu informieren und den Magistrat hievon zu verständigen. Hoch und Ulm verlangen rasche Hilfe durch den Magistrat einerseits und konsequentes Abstellen von Verwaltungsübertretungen andererseits, damit sich die Bettelei nicht in der Stadt festsetzt.

