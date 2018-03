Frühförderung: Mehrsprachigkeit von Volksschulkindern als Chance für die Wirtschaft

Die Chemieindustrie fördert naturwissenschaftliches Interesse von Kindern mit nicht-deutscher Erstsprache und unterstützt Schulen

Wien (OTS/PWK832) - Um dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzt der Fachverband der chemischen Industrie Österreichs mit dem "Chemiekoffer" für VolksschülerInnen seit zwei Jahren auf Frühförderung. Jetzt stattet er Schulen mit diesem Experimentierset aus - speziell Schulen mit Kindern, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Der Anteil dieser Kinder in Volksschulen liegt österreichweit bei 24,8 Prozent, in Wien sind es mit 53,9 Prozent mehr als die Hälfte der VolksschülerInnen. Früh Anreize zu schaffen, ist wichtig, denn in wenigen Jahren treffen sie ihre erste Berufsentscheidung. Die Aussichten sind gut: In der mit 68 Prozent stark exportorientierten Chemieindustrie finden mehrsprachige naturwissenschaftliche Talente gut dotierte und aussichtsreiche Jobs.

Vielfältige Berufsbilder

Von der Pharmaindustrie über Kunststoffverarbeitung und Chemiefasern bis hin zu Anstrichmitteln: So unterschiedlich sich die chemische Industrie als Branche präsentiert, so vielfältig sind auch ihre Jobs. Wer einen aktiven Beitrag zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Gesundheit oder Ernährungssicherheit für immer mehr Menschen leisten möchte, ist bei den 273 Betrieben der chemischen Industrie richtig.

Die Produkte der Chemieindustrie sorgen dafür, dass unsere Anforderungen an ein modernes Leben erfüllt werden: Von Dämmmaterialien und Solarzellen über leichte Verpackungen bis hin zu selbstreinigenden Fassaden oder energiesparenden Waschmitteln. Auch mit der Erzeugung ihrer Produkte setzt die Chemieindustrie stark auf Nachhaltigkeit.

Unterstützung für Schulen mit Experimentiersets

Wenn es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs geht, müssen die Naturwissenschaften mitberücksichtigt werden, ist Sylvia Hofinger, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) überzeugt: "Wir brauchen mehr qualifizierte ChemikerInnen. Denn unsere produzierenden Unternehmen setzen auf Forschung. Sie ist der Motor für wichtige Innovationen im Gesundheits- und Umweltschutz und in Zukunftstechnologien. Wir können es uns nicht leisten, auf das naturwissenschaftliche Talent auch nur eines einzelnen Kindes zu verzichten."

Seit zwei Jahren unterstützt deshalb der FCIO gemeinsam mit dem Verband der ChemielehrerInnen (VCÖ) die VolksschullehrerInnen beim praktischen Sachunterricht mit dem eigens entwickelten Experimentierset. Susanne Brandsteidl, Amtsführende Präsidentin des Stadtschulrates für Wien, weiß dieses Engagement zu schätzen: "Die Verantwortung unserer Lehrkräfte ist groß. Es ist schön, wenn sie von Experten außerhalb unserer Bildungseinrichtungen bestmögliche Unterstützung erhalten". Knapp 300 Volksschulen in ganz Österreich -40 davon in Wien - arbeiten bereits mit dem beliebten "Chemiekoffer".

Gute Jobchancen mit hohem Verdienst

Im Rahmen der aktuellen Initiative stellt der FCIO das Chemie-Set insbesondere Volksschulen mit hohem Anteil an Kindern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch zur Verfügung, die KlassenlehrerInnen und die muttersprachigen BegleitlehrerInnen erhalten spezielle Einschulungen. Und in wenigen Jahren werden genau diese Kinder ihre ersten Berufsentscheidungen treffen. Hofinger: "Ist ihr naturwissenschaftliches Interesse geweckt, stehen die Chancen gut, dass sie sich für einen Beruf im Umfeld der Chemie entscheiden. Bei uns wären sie gut aufgehoben."

Die Jobchancen sind für naturwissenschaftliche, mehrsprachige Talente in der Chemieindustrie besonders gut, die Exportrate liegt bei 68 Prozent. Lukrativ ist der Verdienst dabei nicht nur für Absolventen. Chemielehrlinge beispielsweise sind die Spitzenverdiener unter den Lehrlingen: Im vierten Lehrjahr bekommen sie 1.455 Euro brutto Lehrlingsentschädigung.

Früh Begeisterung wecken

Und doch droht der chemischen Industrie ein Fachkräftemangel. Jährlich müssen 2.000 Stellen nachbesetzt werden, für weitere 200 IngenieurInnen und AkademikerInnen sowie 300 FacharbeiterInnen hätte die Chemieindustrie Bedarf. Doch das österreichische Bildungssystem bringt nicht genug qualifizierte SchulabgängerInnen hervor. Hinzu kommt, dass sich nur jeder 140. Studienneuling für Chemie entscheidet. Das ist für die chemische Industrie ein großes Problem, dem man nur mit Frühförderung entgegenwirken kann. Hofinger: "Freude an Technik und Naturwissenschaften müssen schon früh gefördert werden. Spätestens in der Volksschule sollten Kinder durch spannende Experimente für Chemie begeistert werden. Denn wenn die Chemieindustrie weiter ihrer Rolle als Wirtschaftsmotor und sicherer Arbeitgeber gerecht werden soll, brauchen wir qualifizierte Fachkräfte". (KR)

