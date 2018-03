1 Jahr sprachportal.at: Deutsch-Lernplattform verzeichnet Rekordzugriffe

Mehr als 1400 Zugriffe täglich auf Gratisangebote zum Deutschlernen. StS Kurz: "Sprache ist Schlüssel zur Integration".

Wien (OTS) - Rund 70.000 Besucher/innen, 500.000 Seitenaufrufe und 42.000 online absolvierte Deutschkurse und über 3000 heruntergeladene Musterprüfungen und Lehrmaterialien - das ist die Bilanz des ersten Jahrs von www.sprachportal.at, der kostenlosen Lernplattform zum Deutschlernen, die der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Integration im November 2012 gestartet hat. Somit war die Zahl der Besucher/innen des Sprachportals fast doppelt so hoch wie die Netto-Neuzuwanderung im letzten Jahr. Staatssekretär Sebastian Kurz: "Sprache ist der Schlüssel zu erfolgreicher Integration. Die hohen Zugriffszahlen zeigen, dass es niederschwellige und einfache Angebote für Zuwander/innen braucht, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern."

Angebot wird kontinuierlich erweitert

Das ÖIF-Sprachportal bietet Online-Lektionen, Lernmaterialien und -videos sowie Übungstests zum einfachen Deutschlernen von Zuhause aus. Außerdem bietet www.sprachportal.at eine Übersicht über sämtliche zertifizierte Deutschkursangebote in Österreich bzw. beim ÖIF, sowie Kursanbieter im Ausland an. Die Inhalte des Portals wurden im ersten Jahr stark erweitert, es stehen zahlreiche neue Übungen und Lernvideos online. Das Angebot an verfügbaren Sprachen hat sich fast verdoppelt, erklärt ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf-Maier: "Das Portal ist inzwischen in Deutsch, Englisch, Französisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Türkisch, Ungarisch, Polnisch und Rumänisch verfügbar und wird laufend ausgebaut." Der neu eingerichtete "Online-Lehrer" bietet einen einzigartigen Service:

Besucher/innen können so Fragen direkt an ÖIF-Expert/innen richten und erhalten rasch eine persönliche Antwort auf ihre Anliegen.

Zeitgemäße Ergänzung für Lernwillige

Das Angebot des ÖIF-Sprachportals geht weit über die ersten Schritte beim Deutschlernen hinaus. Aktuell wird das Angebot um Übungen und Tests für das fortgeschrittene Sprachniveau B2 erweitert, das als Grundlage für den Erwerb der Staatsbürgerschaft dient, erklärt Wolf-Maier: "Mit Übungstests, dem Onlinetest und didaktisierten Videos bieten wir eine zeitgemäße Ergänzung zu herkömmlichen Deutschkursen. Somit ermöglichen wir es Zuwander/innen, selbstständig und von Zuhause aus ihre Deutschkenntnisse zu verbessern."

