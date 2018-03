VP-Leeb: Wiens Kulturbudget in Geiselhaft der Vereinigten Bühnen Wien

Wien (OTS) - "Während man sowohl im Büro des Kulturstadtrats als auch in der Direktion der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) seit Jahren von Struktur- und sonstigen Sparmaßnahmen berichtet, sieht die Realität ganz anders aus: die VBW bekommen 2014 eine Subvention von 42 Mio. Euro zugesprochen. Das sind mehr als 13% Subventionserhöhung binnen eines Jahres, oder 18% (!) des gesamten Kulturbudgets", kritisiert die Kultursprecherin der ÖVP Wien LAbg. Isabella Leeb in Reaktion auf die gestern präsentierten Zahlen.

Dabei wurde im Rot-Grünen Koalitionsabkommen in Bezug auf die Vereinigten Bühnen Wien Folgendes vereinbart: "Es sollen Einsparungs-und Synergiepotenziale, auch durch angepasste Bespielungskonzepte, in allen Bereichen genutzt werden. Angestrebt wird eine schrittweise Kostenreduktion. Frei werdende Mittel werden zur Finanzierung neuer kulturpolitischer Schwerpunkte genutzt." Nach einem einmaligen Subventionsrückgang 2011, den man noch fleißig bejubelt hatte, ist man aber schon in den vergangen Jahren wieder schrittweise auf das Subventionsniveau vor 2011 zurückgekehrt. Jetzt bekommt der Wien Holding Konzern für seinen Kulturtanker neuerlich eine satte Subventionserhöhung.

Isabella Leeb: "Andere Kultureinrichtungen wagen von dieser Subventionserhöhung nicht einmal zu träumen. Diese Subventionserhöhung wirft zu Recht die Frage nach "Gerechtigkeit" in der Subventionsvergabe in Wiens Kulturszene auf. Ebenso die Frage, wie lange sich das andere Theaterdirektoren, Museumsdirektoren oder Künstler, die vielfach unter prekären Verhältnissen ihr künstlerisches Dasein fristen, noch gefallen lassen werden."

Die VBW können guten Gewissens als Fass ohne Boden bezeichnet werden. Und man muss mittlerweile die berechtigte Frage stellen, wie lange sich die Stadt Wien einen Kulturtanker, der mehr als die Hälfte des Budgets für darstellende Kunst verschlingt, noch leisten kann oder leisten will. Das Publikum ist den Vereinigten Bühnen, zumindest im Musical-Bereich, bereits abhanden gekommen. Schwache Stückauswahl, zu lange Laufzeiten und große Konkurrenz sowohl im In- als auch Ausland machen der selbsternannten, jedoch in realita nie gewesenen, Musicalstadt Wien zu schaffen und belasten somit auch das Kulturbudget über Gebühr.

"Die Kulturverantwortlichen von Rot-Grün werden sich jedenfalls dafür zu verantworten haben, dass ihr im Koalitionsübereinkommen gegebenes Versprechen nicht eingelöst wurde. Ja viel schlimmer, dass sie mittlerweile von der Wien Holding nebst VBW Geschäftsführung am Nasenring durch die Arena der Kultursubventionen geschleppt werden. Auf Kosten der Steuerzahler und vor allem zu Lasten aller anderen Kulturschaffenden Wiens", so Leeb abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at