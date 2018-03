SES erwartet erneut Wachstum im Weihnachtsgeschäft 2013

Wien (OTS) - Winterliche Stimmung und kalte Temperaturen beeinflussen das Weihnachtsgeschäft positiv. Für Marcus Wild, Geschäftsführungs-Vorsitzenden von SES, ist das Wetter im Dezember jedoch nur ein Erfolgsfaktor von vielen. Weitere Kriterien sind Standortqualität, Branchentrends/Produktinnovationen, perfekte Kommunikation und freundliches Verkaufspersonal. Die Wirtschaftskonjunktur spielt hingegen eine geringere Rolle als zumeist angenommen. Das zeigt auch eine Statistik der Wachstumsraten in den vergangenen fünf Jahren. Der Vergleich der Daten zeigt auch, dass die SES-Standorte in den vergangenen Jahren stets überdurchschnittlich abgeschnitten haben und auch in Zeiten der Wirtschaftskrise - entgegen vieler Prognosen - kein Einbruch im Weihnachtsgeschäft zu verzeichnen war. In Summe rechnet Wild daher auch für dieses Jahr mit neuerlichem Wachstum beim Weihnachtsgeschäft.

Ausführlichere Infos zum Thema finden Sie unter

http://www.ses-european.com/News-Presse.4.0.html

